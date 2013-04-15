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Politika

CHP’li Çıray: Baskın Oran, Öcalan'dan daha bir nefret söylemcisi

CHP'li Aytun Çıray, Prof. Dr. Baskın Oran'ın bir "militan" olduğunu söyleterek, "Apo’dan daha Apo’cu bir nefret söylemcisi portresi çizmekte" dedi

15 Nisan 2013 16:21

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

 

CHP İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray,  İzmir Urla’da atılan sloganlara “solculuğumdan utanıyorum”   tepkisini veren Prof. Baskın Oran’a, “Akademik bir entelektüel değil, bir militandır. Apo’dan daha Apo’cu bir nefret söylemcisi portresi çizmektedir” dedi. 

“Oran, İzmirlilere karşı nedenlerini ancak kendisinin bilebileceği bir hınç ve kin beslemektedir” diyen Çıray, “Baskın Oran’dan akil değil, olsa olsa sakil adam olur. Oran’ın İzmir-Ege bölgesi sözde akil adamlar grubuna verilmesi Egelilere, çok daha keskin bir psikolojik operasyon yapıldığının göstergesidir” diye konuştu.  

“Türk Milleti Devasa bir ikna odasına alınmıştır” başlıklı açıklamasının bazı bölümleri şöyle:

“Biz Egeliler, başta Atatürk olmak üzere Türkiye’nin kurucu değerleri konusunda tarihsel tecrübelerimiz nedeniyle çok daha hassasız. Baskın Oran ise kurucu değerlere husumeti zirve yapan biridir. Baskın Oran’dan akil değil, olsa olsa sakil adam olur. Oran’ın İzmir-Ege bölgesi sözde akil adamlar grubuna verilmesi Egelilere, çok daha keskin bir psikolojik operasyon yapıldığının göstergesidir.

Oran ‘Süreç sekteye uğrarsa ne olacak AVM'lere gitmeyelim mi’ sorusuna, ‘İşte o zaman alışveriş merkezlerine gitmezsiniz, internetten alışverişinizi yaparsınız’ dedi.

Bunun anlamı açıktır: Sürecin PKK’nın istediği şekilde gelişmesine rıza göstermedikleri takdirde, İzmir ve Egelilere adeta ölümlerden ölüm beğenin demektedir. Baskın Oran, akil adamlığı Abdullah Öcalan’ın ve PKK’nın akıl hocalığı ile değiş tokuş etmiştir; adeta kraldan çok kralcı bir yaklaşımla Öcalan’a ve PKK’ya sakın ola ki, alabileceğinizin asgarisiyle yetinmeyin demektedir. Onlara zaferlerinin çok büyük olduğunu;  İzmirlilere ise yenilginin en dip statüsü içindeyken hala kendinizi tahtta sanıyorsunuz diye habaset kusmaktadır.

Oran’ın İzmirlileri ‘Beyaz Türkler olarak eşitliğe razı olmayan insanlar’ diye tarif etmesi, güya hep karşı çıktığı nefret söyleminin daniskasıdır. İzmirlerin şahsında onurlu Türk Milletini en küçültücü şekilde aşağılamaktır. Bir hekim olarak Baskın Oran’ın düşüncelerine ve tavırlarına patolojik bir düşmanlık psikolojisinin hastalıklı bir tezahürü olarak gülüp geçebilirdim. Fakat Tayyip Erdoğan ve APO ikilisinin akil adam payesi vererek ona biçtikleri rol buna imkân vermemektedir. Bizim içinde bulunduğumuz şartlarda yapabileceğimiz en iyi şey, bu habis nefretin pençesine düşmüş ruhun hastalıklı sayıklamalarına karşı başta İzmirliler ve Egeliler olmak üzere Türk Milletini uyarmaktır.

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