CHP'li Cihaner'den Taksim mağdurlarına ziyaret

Hülya Karabağlı/ Ankara

Denizli Milletvekili ve PM üyesi İlhan Cihaner, 1 Mayıs’ta İstanbul’da yaralanan yurttaşları kaldıkları hastanelerde ziyaret etti.

1 Mayıs’ta her ikisi de polisin attığı gaz bombalarının başına isabet etmesi sonucu yaralanan ve beyin kanaması geçiren Dilan Alp ile Meral Dönmez’i kaldıkları Bahçelievler’deki hastanede ziyaret eden Cihaner, yaralıların ailelerinden bilgi alarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şişli’de başına isabet eden cisimle yaralanan ve kafatasında kırık tespit edilen Serdal Gül’ü Okmeydanı’nda kaldığı hastanede ziyaret eden İlhan Cihaner, yaralı Gül’ün durumunun kritik olduğu bilgisini aldı. Okmeydanı’ndaki olaylarda ise bir gözünü kaybeden 23 yaşındaki üniversite öğrencisi İbrahim Akal’ı yattığı hastanenin göz kliniği’de ziyaret eden CHP’li Cihaner, diğer gözünü de kaybetme riski bulunan Akal’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaralıların kaldıkları hastaneleri tek tek dolaşan Cihaner, son olarak da 1 hafta daha müşahade altında tutulacak yaralı işçi Zafer Yolcu’yu ziyaret ederek doktorlarıyla görüştü.

İşçinin ve emekçinin bayramı olan 1 Mayıs’ta yaralanan yurttaşlara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten İlhan Cihaner, “AKP iktidarının ileri demokrasi masalı ile halkı aldattığının en büyük kanıtı, 1 Mayıs'ta uygulanan şiddettir” dedi.