CHP’li Cihaner'den Erdoğan’a: MİT, Ebu Firas konusunda Suriye'ye giden heyetleri neden uyarmadı?

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a "Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak ve beraberindeki heyeti Şam'da, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olduğu iddia edilen Ebu Firas'in karşıladığı doğru mudur? Doğruysa Saadet Partisi ve Genel Başkanı'nı da aynı şekilde suçlayacak mısınız?" diye sordu. Cihaner’in Erdoğan’a yönelttiği soru ve gerekçesi şöyle.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 28.05.2013 tarihli meclis grup konuşmasında Reyhanlı’daki terör saldırısını değerlendirmiş ve saldırıyı Ana Muhalefet Partisi CHP ile ilişkilendirmeye çalışmıştır. Başbakan Erdoğan, saldırının planlayıcısının, CHP heyetini Şam’a götüren Ebu Firas (medyada gerçek adının Anas Asilaeh olduğu yazılmıştır) olduğunu da iddia etmiştir. MİT’in bölgede başarılı çalışmalar yaptığını belirten Erdoğan, MİT’in elinde fotoğraflar olduğunu da ileri sürmüştür. Yine konuşmasından anlaşılmaktadır ki; belgelerden ve fotoğraflardan kastının, CHP’li milletvekillerinin medyaya ve kamuoyuna açık olacak şekilde yaptıkları ziyarete dair fotoğraflardır.

- Bir süre önce Suriye’ye giden Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak ve beraberindeki heyeti Şam’da, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olduğu iddia edilen Ebu Firas’in (Anas Asalieh) karşıladığı doğru mudur, doğruysa Saadet Partisi ve Genel Başkanı’nı da aynı şekilde suçlayacak mısınız?

- Ebu Firas’ın (Anas Asalieh), Saadet Partisi ile Esad görüşmesinde tercümanlık yaptığı doğru mudur?

- Ebu Firas (Anas Asalieh) Saadet Partisi heyetinden kişilerle baş başa görüşmüş müdür?

- Başbakan Erdoğan’ın Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olduğunu iddia ettiği Ebu Faris ile başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere devletin herhangi bir biriminden görevliler görüşmüş müdür?

- Ebu Firas (Anas Asalieh) isimli şahıs başka hangi heyetleri götürmüştür, aracılık etmiştir, görüşmelerde bulunmuştur? Bu bilgileri açıklamayı düşünüyor musunuz?

- Ebu Firas (Anas Asalieh) hangi tarihten bu yana istihbarat örgütleri tarafından izlenmektedir? Kendisinin takip edilen telefonu bulunmakta mıdır?

- Bahsi geçen şahsa ait bilgiler MİT’in elinde olduğu halde Suriye’ye giden heyetler neden uyarılmadı?