CHP'li Cihaner: Oylamaya katılmayacağım, tezkerenin geçirilmesi ahlaki ve hukuki değil

TBMM'de görüşülecek olan Irak ve Suriye tezkeresi için "evet" oyu vereceğini açıklayan CHP'de, 20 milletvekilinin oylamaya katılmayacağı belirtildi. Tezkere oylamasına katılmayacağını açıklayan CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, "Geçen yılki tezkereye karşı çıkarkenki argümanlar hala orada duruyor. Şiddetin tırmandığı şu dönemde barışı daha fazla önceleyen bir pozisyon alınmalıydı" dedi.

"Biz biliyoruz ki 30-40 yıldır Kandil'i bombalayarak, terörle mücadelede en küçük bir fayda sağlanmadığı gibi, Kürt sorununun barışçıl çözümünde de bu yöntem faydalı olmayacak" diyen İlhan Cihaner, "Orada dağı taşı bombalayarak, gerçekliği test edilmemiş şekilde, "Şu kadar asker şehit oldu, şu kadar PKK 'lı etkisiz hale getirildi" diyerek, Kürt sorununu çözmekteki beceriksizliklerini örtmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

'Tezkerenin geçirilmesi etik değil,

ahlaki değil, hukuki değil'

İlhan Cihaner'in sınır ötesi tezkere konusunda Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'a yaptığı yorumlar şu şekilde:

"Tezkerenin atıfta bulunduğu BM kararı, Türkiye'ye iç hukukunda finansman ve sınır güvenliği noktasında birtakım yükümlülükler getiriyor. Bunları yerine getirmeden, sadece seçimde milliyetçi oyları yeniden devşirmek anlamında bir tezkerenin geçirilmesi etik değil, ahlaki değil, hukuki değil. Zaten BM şartı, Türkiye'ye yönelik olası saldırıda BM'nin koyduğu koşullar çerçevesinde karşılık vermesini öngörüyor. Bunun dışında Türkiye eylemli olarak uluslararası koalisyona da katılmış durumda, İncirlik'i açarak, Eğit-Donat gibi projelere destek vererek...

'Milliyetçi oylar nedeniyle barıştan yana güçlü bir ses çıkarılmıyor'

AKP'nin siyasi sorumluluğa diğer partileri ortak edip kendi tabanları çerçevesinde attığı bir adımdır tezkere. Bu tuzağa partilerin düşmemesi gerekir. Biz biliyoruz ki 30-40 yıldır Kandil'i bombalayarak, terörle mücadelede en küçük bir fayda sağlanmadığı gibi, Kürt sorununu barışçıl çözümünde de bu yöntem faydalı olmayacak. Orada dağı taşı bombalayarak, gerçekliği test edilmemiş şekilde, "Şu kadar asker şehit oldu, şu kadar PKK 'lı etkisiz hale getirildi" diyerek, Kürt sorununu çözmekteki beceriksizliklerini örtmeye çalışıyorlar. Keşke seçim gündemi nedeniyle muhalefet partileri bu tuzağa düşmeyip, 'Barış adına tamamen reddediyoruz' diyerek, güçlü bir ses çıkarabilseydi. Özellikle asıl kavganın yürütüleceği anlaşılan milliyetçi oylardan duyulan kaygılar nedeniyle, barıştan yana güçlü bir ses çıkarmak yerine farklı kararlar alınacak gibi görünüyor. Keşke böyle olmasaydı.

'Anayasa hukuku açısından da yerinde görmüyorum'

Ben tezkere oylamasına katılmayacağım. CHP kurumsal olarak evet diyecek. CHP'yi böyle bir karar almaya iten etkenler, özellikle IŞİD tehdidinin de dahil edilmiş olması gibi görünüyor. Ancak hukuki ve insani olarak, geçen yılki tezkereye karşı çıkarkenki argümanlar hala orada duruyor. Şiddetin tırmandığı şu dönemde barışı daha fazla önceleyen bir pozisyon alınmalıydı. Bu anlamda evet demenin fayda sağlamayacağını düşünüyorum. Her ne kadar tezkere önceki hükümet döneminde geldiyse de şimdi geçici hükümet var. Asker göndermek gibi çok ciddi bir kararın arasında milli iradenin çok güçlü bir şekilde durması gerekir. Siyasi meşruiyetin güçlü olması gerekir bir konuda geçici hükümetin domine ettiği bir süreç sonunda karar alınmasını Anayasa hukuku açısından da yerinde görmüyorum.