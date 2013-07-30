CHP'li Cihaner: Duranadam eylemi suç mudur? Hangi yasayı ihlal etmektedir?

T24/ ANKARA

Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, 'Ali İsmail Korkmaz' için 'duran adam' eylemi yap tıkları sırada AKP milletvekilerinin küfürlü sataşmalarını ve sivil polis tarafından darp edilmelerine ilişkin iddiaları Başbakan Tayyip Erdoğan'a sordu. Cihaner, "Duranadam' eylemi yapmak suç mudur? Suç ise bu eylem hangi yasayı ihlal etmektedir?" dedi. Cihaner'in soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

AKP'lilerin 2 metre yakınında

Çeşitli basın yayın kuruluşlarının haberlerine göre; 25.07.2013 tarihinde saat 12 sularında Denizli İlinde Hayal Kahvesi isimli çay bahçesinde Utku Eroğlu ve Eray Erzeybek isimli yurttaşlarımız, bir kartonun üstüne "Ali İsmail Korkmaz Ölümsüzdür" yazarak döviz hazırladıkları ve AKP milletvekilleri Mehmet Yüksel ile Nihat Zeybekçi’nin oturduğu masanın 2 metre yakınında "duran adam" eylemi yaptıkları belirtilmiştir.

'O...... Çocuğu'

Bu eylem üzerine Utku Eroğlu'nun , milletvekillerinin ve çevresindeki güvenlik görevlilerinin sözlü sataşmalarına maruz kaldığı, kısa süre sonra sivil polislerin, yalnızca dövizle sessiz şekilde bekleyen "duran adam"ı darp etmeye başladığı iddia edilmiştir. O sırada AKP Milletvekili Mehmet Yüksel’in ayağa kalkarak, "O... çocuğu!" ve "Vatan haini!" diye bağırdığı, "duran adam" eylemine destek veren yurttaşlara da ağza alınmayacak küfürler ettiği çeşitli gazete haberlerinde yer almıştır.

'Duranadam' eylemi yapmak suç mudur? Suç ise bu eylem hangi yasayı ihlal etmektedir?

AKP milletvekilleri Mehmet Yüksel ile Nihat Zeybekçi, yurttaşlara küfrettikleri için parti içi disiplin kuruluna sevk edilecekler midir?

3- Birçok konuşmanızda halkın görüşlerinin en öncelikli konu olduğunu vurgulamaktasınız. AKP milletvekilleri Mehmet Yüksel ile Nihat Zeybekçi’nin yurttaşlarımıza küfretmesi ve bu iki kişinin gözaltına alınmalarına neden olmaları hakkında düşünceniz nedir?