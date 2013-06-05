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'Taş atan çocuklardan sonra şimdi tweet atan çocuklar problemi var'

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, 'Polis tweet atan çocukların başına bela oldu' dedi

05 Haziran 2013 22:18

 
Hülya Karabağlı/ Ankara
 
CHP Meclis Bilişim ve İnternet Komisyonu Üyesi Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, polisin Taksim Gezi Parkı’na sosyal medyadan destek  verenlere yönelik başlattığı gözaltı oparasyonlarını ‘gözdağı’ diye yorumladı. Yargı sisteminin sosyal medyaya alışık olmadığına dikkat çeken Cihaner, gözaltına alınmaları çok yakından takip ettiklerini söyledi.  “ bir mesajı paylaşmanız, beğenmeniz,  o mesajla aynı fikirde olduğunuz anlamına gelmez” diyen Cihaner, “ Bir fikri tekrar ediyor olmak hiçbir zaman  suç teşkil  etmese gerek. Birisine hakaret eden tweeti retweetlediğiniz zaman, onu siz söylemiş olmazsınız” dedi. “ Alçak’ sözünü örneklendiren Cihaner, alçak demenin bir suç olduğunu, ancak  retweet yapıldığında bu kişinin alçak dediğini göstermediğini belirtti.
 
 Cihaner, sosyal medyaya yönelik tahrik suçlamasına da dikkat çekerek, "Tahrik suç ise en büyük tahriki  başbakan yaptı. ‘Yüzde 50’yi evde zor tutuyorum’ sözünden daha büyük tahrik olur mu? Çivili  sopalarla vatandaşlara saldırıcaksınız. Sistem bunlar için kılını bile kıpırdatmayacak” dedi.
 

Polis tweet atan çocukların başına bela oldu

 
CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Twitter bela’ dediğini hatırlatarak, " polis tweet atan çocukların başına bela oldu. Bu ülkenin bir zamanlar taş atan çocuklar problemi vardı şimdi tweet atan çocuklar problemi var. Basılmamış kitap bomba, atılan tweet bela oldu” ifadelerini kullandı.
 
İnce, gençlere, "Hiç korkmayın çocuklar, güzel günler göreceğiz çocuklar sizin sayenizde. Üçüncü sınıf adamlar birinci sınıf mevkilere geçmiş. Bunlardan hiç korkmayın, bunları yakında göndereceğiz. Bugün meydanlardasınız yakında gümrük kapılarında olacağız, hiç merak etmeyin. Gençler, cam çerçeve kırmayın, kamu malına zarar vermeyin, kimseye küfür etmeyin, hakaret etmeyin ama örgütlenin, korkmayın, direnin, yürüyün, konuşun, yazın, çizin, okuyun” diye seslendi.

 

'Onlar senin koyunun mu?'

 
Muharrem İnce, Erdoğan'ın "Yüzde elliyi zor tutuyorum" sözlerini de eleştirerek, "Bir başbakan milletini, ülkesini iç savaşla tehdit eder mi? Onlar senin askerin, koyunun mu? Onlar senin tebaan mı, onları senin bir emrinde sokağa düşecek yüzde elli mi? Birileri sana ‘Sal gelsinler, bir hesaplaşalım derse’ ne olacak?" diye sordu.
 
Bir gazetecinin “Bülent Arınç, olayların ABD’den yönlendirildiğini söyledi” sözlerine, Muharrem İnce, “Bu dönem bitiyor görevi, stand up yapsın bence. Komediye gerek yok. Bu gençleri kimse yönlendirmiyor. Bunlar özgürlük isteyen çocuklar. Bize de tepki gösterenler oldu. Bu çocukları örgüt üyesi gibi, bir partinin arka bahçesi gibi göstermek haksızlık ama o çocukların hepsinin CHP’ye gelmesini çok isterim” dedi.

 

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