'Taş atan çocuklardan sonra şimdi tweet atan çocuklar problemi var'

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Meclis Bilişim ve İnternet Komisyonu Üyesi Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, polisin Taksim Gezi Parkı’na sosyal medyadan destek verenlere yönelik başlattığı gözaltı oparasyonlarını ‘gözdağı’ diye yorumladı. Yargı sisteminin sosyal medyaya alışık olmadığına dikkat çeken Cihaner, gözaltına alınmaları çok yakından takip ettiklerini söyledi. “ bir mesajı paylaşmanız, beğenmeniz, o mesajla aynı fikirde olduğunuz anlamına gelmez” diyen Cihaner, “ Bir fikri tekrar ediyor olmak hiçbir zaman suç teşkil etmese gerek. Birisine hakaret eden tweeti retweetlediğiniz zaman, onu siz söylemiş olmazsınız” dedi. “ Alçak’ sözünü örneklendiren Cihaner, alçak demenin bir suç olduğunu, ancak retweet yapıldığında bu kişinin alçak dediğini göstermediğini belirtti.

Cihaner, sosyal medyaya yönelik tahrik suçlamasına da dikkat çekerek, "Tahrik suç ise en büyük tahriki başbakan yaptı. ‘Yüzde 50’yi evde zor tutuyorum’ sözünden daha büyük tahrik olur mu? Çivili sopalarla vatandaşlara saldırıcaksınız. Sistem bunlar için kılını bile kıpırdatmayacak” dedi.

Polis tweet atan çocukların başına bela oldu

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Twitter bela’ dediğini hatırlatarak, " polis tweet atan çocukların başına bela oldu. Bu ülkenin bir zamanlar taş atan çocuklar problemi vardı şimdi tweet atan çocuklar problemi var. Basılmamış kitap bomba, atılan tweet bela oldu” ifadelerini kullandı.

İnce, gençlere, "Hiç korkmayın çocuklar, güzel günler göreceğiz çocuklar sizin sayenizde. Üçüncü sınıf adamlar birinci sınıf mevkilere geçmiş. Bunlardan hiç korkmayın, bunları yakında göndereceğiz. Bugün meydanlardasınız yakında gümrük kapılarında olacağız, hiç merak etmeyin. Gençler, cam çerçeve kırmayın, kamu malına zarar vermeyin, kimseye küfür etmeyin, hakaret etmeyin ama örgütlenin, korkmayın, direnin, yürüyün, konuşun, yazın, çizin, okuyun” diye seslendi.