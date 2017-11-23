CHP'li Çiçek:Türkiye'nin, NATO'da kalması gerektiğine gönülden inanıyorum

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA) - CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, \"ABD\'nin hatalarını veya Norveçli iki personelin hatalarını bütün NATO\'ya yüklemek ve karalamak uygun olmaz. Türkiye\'nin, NATO\'da kalması gerektiğine gönülden inanıyorum\" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Meclis\'te gündeme dair açıklamalarda bulundu. NATO tatbikatındaki skandal ile ilgili konuşan Çiçek, hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, hem de NATO\'nun kendi içindeki soruşturmasında, skandala neden olan iki personelin kimlerle ilişkili olduğunun ortaya çıkarılacağını söyledi.

Çiçek, şöyle konuştu: \"Bizim tahminimiz, Avrupa\'da etkin olan terör örgütlerinin yönlendirmesiyle bu tür organizasyonlara ve tatbikatlara saplantılı girdiler olabilir. Ancak buradan NATO düşmanlığı, \'NATO\'ya hayır, NATO\'dan çıkalım\' gibi söylemler aslında stratejik söylemlerdir. Öyle ayaküstü verilecek kararlar değildir. Bizim NATO\'ya hangi süreçte, hangi nedenlerle girdiğimiz tarihte bellidir. Dolayısıyla coğrafyamız, dünyada bulunduğumuz yer değişmediği sürece bu şartlar da değişmez. Ayrıca ABD\'nin hatalarını veya Norveçli iki personelin hatalarını bütün NATO\'ya yüklemek ve karalamak uygun olmaz diye düşünüyorum, eski bir kurmay subay olarak. NATO oy birliği ile karar alan bir organizasyon. Yıllardır bu durumunu, gücünü korudu. Bir ülke bile itiraz etse oradan karar çıkmaz. Eğer çıkarsak, tekrar girmemiz de mümkün olmaz. Başta Ege ve Yunanistan\'a karşı olan sorunlarımız olmak üzere çok daha zayıf duruma düşeriz.\" İki ülkenin çıkarlarının çatışması nedeniyle Türkiye ve Rusya ilişkilerinin sürekli istikrarlı olmadığını anlatan Çiçek, Türkiye\'nin, buna alternatif olarak NATO\'da kalması gerektiğine gönülden inandığını kaydetti.

\"RÜŞVET ANLAMINDAKİ KAYNAK AKTARMALARIN HESABINI İLK SEÇİMLERDE SİYASETEN DE SORACAĞIZ\"

ABD\'de iş adamı Rıza Sarraf\'ın yargılandığı davayı da değerlendiren Çiçek, \"Ambargoyu delip Türkiye\'nin ticaret yapması, eğer paralar Türkiye\'nin maliyesine girmişse bu konularda biz iktidarla yan yanayız. Ama özel hesaplara girmişse ki iddialar öyle, işte o özel hesaplara kaynak aktaranlar bunun hesabını içeride vermediler, mutlaka özellikle seçimlere giden bir ortamda Türkiye\'de de verecekler. Rüşvet anlamındaki kaynak aktarmaların hesabını ilk seçimlerde siyaseten de soracağız, iktidara geldiğimizde de kapatılan dosyaların hesabını tekrar açacağız\" diye konuştu.