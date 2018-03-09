CHP'li Çiçek'ten mühürsüz oy uyarısı: İç savaş tehlikesi yaratır

AKP ve MHP, CHP’nin ittifak ve seçim mevzuatında değişiklik öngören yasa önerisinin TBMM Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmelerinin pazartesiye kadar ertelenerek raporlarının değerlendirilmesi istemini kabul etmedi. Komisyonda görüşmelerine devam edilen yasa önerisi dün kabul edildi. CHP’li Dursun Çiçek, mühürsüz oyların geçerli kabul edilmesine ilişkin düzenlemeyle ilgili olarak ‘iç savaş tehlikesi yaratır’ uyarısında bulundu.

TIKALYIN - CHP, parti seçim güvenliği raporunu AKP'ye sundu

Mustafa Elitaş ile yaptığı görüşmede, ittifakla ilgili yasa önerisinin Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmelerinin pazartesiye kadar ertelenerek, Meclis dışındaki siyasi partilerle yaptıkları değerlendirmelerin ardından hazırladıkları rapordaki önerilerin dikkate alınmasını istedi. Ancak AKP ve MHP kanadında bu öneri kabul görmedi. Yasa önerisini, gelecek hafta TBMM Genel Kurulu’ndan geçirmek isteyen iki parti, Anayasa Komisyonu’nun çalışmalarını devam ettirdi. Komisyonun dünkü toplantısında öneri kabul edildi.

"Şaibeli seçimler geliyor"

Cumhuriyet'ten Emine kaplCHP’li Akın Üstündağ, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde oyların aynı zarfa konulmasını eleştirerek, bunun fiilen ‘kuvvetler birliği’ne getireceğini söyledi. Üstündağ, “Seçmen fişleniyor, sandıklar taşınıyor, seçmenler taşınıyor. Bazı yerlerde kimin nasıl oy kullandığını tespit etmek için bazı yerlerde kendi seçmenlerini gizlemek için düzenleme yapıyorlar. Seçim güvenliği ortadan kaldırılıyor, şaibeli seçimler, silahların gölgesinde seçimler geliyor” dedi.

Yasa önerisiyle sandık kurulu başkanlıklarına yandaş kamu görevlilerinin getirilmesine olanak tanındığını vurgulayan Üstündağ, “İmam ve müftülerin ibadethanelerde bile iktidar yanlısı konuşmalar yaptığı bilinirken sandıklarda görevlendirilmeleri ile seçim güvenliği ortadan kaldırılıyor” diye konuştu.

CHP’li Dursun Çiçek, mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasına ilişkin düzenlemeyi eleştirerek, Türkiye için en tehlikeli durumun iç savaş tehdidi olduğunu vurguladı. Çiçek, “Olasılığın en yüksek olduğu tarih ne yazık ki seçim akşamıdır. Vatandaşın sandığa gittiği bir ortamda bunun seçim sonuçlarına yansımadığını düşünmesi bu hassasiyetin en önemli noktasıdır. Yapılmak istenen düzenlemeler, bu tür hassasiyetleri kaşımak isteyenlere, ülkede kargaşa yaratmak isteyenlere imkân veren düzenlemelerdir” görüşünü dile getirdi.

AKP’lilerin, mühürsüz oyların geçerli sayılmasıyla seçmenin iradesinin sandığa yansıyacağını belirtmesi üzerine CHP’li Tufan Köse, “Eğer YSK zaten bu yönde kararlar verdiyse bugüne kadar niye o zaman bu değişikliği yapıyoruz? Yarın ola ki ilçe seçim kurulunun mührünü taşımayan zarflar ve pusulalar ortaya çıktı. Seçmen iradesi sandığa yansımayacak diye YSK’ye başvuru yapılırsa ve YSK bunları da geçerli sayarsa ne olacak?” dedi.

HDP’nin siyasi partilerin il ve ilçe teşkilatlarında kadınların daha çok temsil edilebilmesi gerekçesiyle ‘eşbaşkanlık’ getirilmesi yönündeki önergesi kabul edilmedi. AKP, çözüm sürecinde Siyasi Partiler Yasası’nda yaptığı değişiklikle siyasi partilerin genel başkanlıkları için ‘eşbaşkanlık’ getirmişti.