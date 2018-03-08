CHP, parti seçim güvenliği raporunu AKP'ye sundu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin seçim güvenliğine ilişkin hazırladığı raporu AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a, sundu.

Özel, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ile AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret etti. Özel, Elitaş'a CHP olarak siyasi partilerle yaptıkları görüşmeler sonucu hazırladıkları seçim güvenliği raporunu sundu.

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM Anayasa Komisyonunda görüşmeleri süren, kamuoyunda ittifak yasa teklifi olarak bilinen düzenlemenin siyasi tercih ve seçim güvenliği olmak üzere iki kısımdan oluştuğunu belirterek, seçim güvenliği ile ilgili bölümlerin tüm siyasi partileri ilgilendirdiğini söyledi.

Seçimlerin yapılması planlanan tarihlerde seçime girmesi muhtemel 11 parti bulunduğunu belirten Özel, bu 11 siyasi partiden; CHP ile teklifi hazırlayan iki parti dışındaki 8 partiyi ziyaret ettiklerini söyledi.

MHP, CHP ile görüşmedi

İttifak teklifinin altında MHP'nin de imzası olduğunu, raporu onlara da vermek için talepte bulunduklarını anımsatan Özel, "Çünkü biz bir siyasi partinin yok sayılmasını, bir siyasi partinin bir başka siyasi partinin yan bileşeni gibi gösterilmesini o siyasi partinin seçmenlerine duyduğumuz tavırdan dolayı doğru görmedik. MHP'ye de siyasi partilerin taleplerini iletmek istediğimizi söyledik. Kendilerinden bu konuda olumlu bir görüş olmadı. Bu olumlu olmayan görüşü de kamuoyuyla kendilerinin paylaştığını görüyoruz." dedi.

MHP'yi yok saymayı düşünmediklerini ifade eden Özel, "Ama Adalet ve Kalkınma Partisiyle yapacağımız görüşmeyi kendileri için yeterli görmüş olacaklar ki böyle bir açıklama yapmışlar. O da onların takdiridir. Biz MHP'nin seçmenlerine saygımızdan kendilerini bir siyasi parti olarak yapılacak ilk seçime kadar görmeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Talebimiz; verdiğimiz raporun incelenmesine müteakip, bugün yapılması beklenen komisyon toplantısının pazartesi gününe ertelenmesi. Pazartesi günü görüşlerini raporumuzda ifade ettiğimiz sekiz siyasi partinin davet edilerek, tüm siyasi partilerin görüşlerini ifade ettikleri bir komisyon çalışması önerdik. Ayrıca kendi tekliflerine itirazda ortaklaştığımız 11 maddeyi içeren bir rapor verdik. Tekliflerinde olmayan ama Türkiye'de güvenli bir seçim yapılması için 7 mevzuat değişikliği talep ilettik. Toplam 18 maddeyi ilettik, kendileri raporumuzu aldılar. Bu konuyla ilgili değerlendirmeyi de kendileri yapacaklar."

"İttifak hukuku virgülüne kadar devam etmeli"

Muhalefet partisinin, seçim ittifakı ile ilgili teklif hakkındaki görüşlerini ifade etmek üzere kendilerinden talepte bulunduğunu söyleyen Elitaş, ""Çarşamba günü komisyon çalışmalarına devam edecekti. 'Biz genel başkanımızla bir heyet oluşturuyoruz bu heyetle katkı sağlayacağız.' dediler. Biz de 'eğer samimi katkıda bulunacaksanız, bu pazartesi günü saat 14.00'e kadar siz bu çalışmalarınızı yapın, birlikte hareket eden iki siyasi parti bunları değerlendiririz" dedi.

Geçen hafta salı günü CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile görüştüklerini anlatan Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Eğer AK Parti ile MHP müttefik olarak sizin tekliflerinize olumlu bakıyorsa devam ederiz, aksi halde AK Parti'nin 'evet' dediğine MHP 'hayır' derse olmaz; MHP'nin 'hayır' dediğine AK Parti 'evet' derse, bu uzlaşmanın mümkün olamayacağını; çünkü ortaklık, ittifak hukukunun her konuda, virgülüne kadar devam etmesi gerektiğini' beyan ettik. Arkadaşlarımız da kabul ettiler. Bu yaptığımız anlaşma gereğince, Anayasa Komisyonunda teklifin kalan son üç maddesi bugün bitirilecek. Yarın da muhtemelen öğlene kadar muhalefet şerhlerini verecekler."

"MHP ile birlikte değerlendireceğiz"

Elitaş, görüşmede CHP'nin kendilerine ilettiği 11 maddelik teklifi değerlendireceklerini, gelecek pazartesi günü de teklifin TBMM Genel Kurulunda görüşülmesine başlanacağını söyledi.

Uzlaşma Komisyonunda bulunan milletvekillerinin, CHP'nin bu teklifini değerlendireceklerine değinen Elitaş, "Varsa uygun gördükleri bir durum, birlikte CHP ile değerlendirip yaparlar. Bu süreç içerisinde zaten diğer partilerin görüşlerini CHP almış. Eğer komisyon uygun bulursa, değerlendirirse onların görüşlerini de ele alır. Fakat biz her zaman arka odada uzlaşmayı sürekli hale getiren eylemler içerisinde bulunuyoruz. Bu çerçevede tekrar kendilerine bu görüşlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz bunu MHP ile birlikte değerlendireceğiz. Pazartesi günü yapacağımız toplantıda da bunun sonuçlarını alırız diye ümit ediyorum." değerlendirmesini yaptı.