CHP'li Çiçek'ten 'HDP'yle ittifak' açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, 'terörle aralarına mesafe koymaları' halinde partisinin seçimlerde HDP'yle işbirliğine gidebileceğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündemi değerlendiren Çiçek, HDP'yle ittifak konusunda, "Hepimiz izliyoruz ki, HDP bir dağınıklık içinde. Baraj sorunu olduğu ortaya çıkıyor. Terörle mesafe koyarak Türkiye’nin bütünlüğü ve parlamenter demokrasiye sahip çıkan bir biçimde seçimlerde ‘Hayır’ bloğuyla işbirliği yapabilir" dedi.

"Bizim partimizin aday listesinde işbirliği konusunda olumlu yaklaşacağını değerlendiriyoruz" ifadelerini kullanan Çiçek, siyasi partilerin önündeki en büyük problemin yüzde 10'luk seçim barajı olduğunu belirterek, "Baraj sorunu olan partilerin olmayan partilerle birlikte Meclis’e girme çabaları olmasını bekliyoruz" diye konuştu.