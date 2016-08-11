T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

CHP’li Çiçek: Askeri liselerle ilgili düzenlemeden Genelkurmay Başkanı da rahatsız

“Öğrencilerin mağduriyeti giderilmezse AYM’ye gideceğiz”

11 Ağustos 2016 23:28

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, kanun hükmünde kararnameyle (KHK) askeri liselere yapılan düzenlemeyi ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın da değişikliklerden rahatsız olduğunu söyledi.

Çiçek, partisinin Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı Erdoğan Karakuş ve askeri okullarda eğitim gören bazı öğrencilerle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Bu okullarda eğitim gören yaklaşık 25 bin öğrenci ile ailelerinin umutlarının karartıldığını, mağdur edildiğini vurgulayan Çiçek, "Askeri liseler yüzyıllardır var, bir gecede her şeyi değiştiriyorlar. Ne acele ediyorsunuz? Getirin Meclis'e, komisyonlarda tartışalım, kurumları, uzmanları dinleyelim, sonra ülkemiz için darbe anlayışını tarihe gömmek için hep beraber doğruyu birlikte yapalım" diye konuştu.

Gençlerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için mücadele edeceklerini belirten Çiçek, "Askeri okullardaki öğrencilerin mağduriyetleri giderilmezse CHP olarak Anayasa Mahkemesine gitmek dahil her türlü hukuki hakkımızı kullanacağız." dedi.

Çiçek, bir gazetecinin "Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a yaptığınız ziyarette askeri okulların kapatılması konusunu paylaştınız mı?" sorusunu, "Evet, paylaştık. Çok acı, bu konuda kendilerinin görüşlerinin alınmadığını ifade etti. Ancak düzeltmek için çalıştıklarını söyledi" şeklinde yanıtladı.

Çiçek ayrıca tutuklu asker öğrencilerin, askerlerin eylemlerinde kasıt olmadığı için suç oluşmadığını, bunların bir an önce ailelerine ve eğitim kurumlarına kavuşturulması gerektiğini savundu.

ETİKETLER

dursun çiçektskaskeri liselergenelkurmay başkanıhulusi akarrahatsız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24