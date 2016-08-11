CHP’li Çiçek: Askeri liselerle ilgili düzenlemeden Genelkurmay Başkanı da rahatsız

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, kanun hükmünde kararnameyle (KHK) askeri liselere yapılan düzenlemeyi ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın da değişikliklerden rahatsız olduğunu söyledi.

Çiçek, partisinin Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı Erdoğan Karakuş ve askeri okullarda eğitim gören bazı öğrencilerle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Bu okullarda eğitim gören yaklaşık 25 bin öğrenci ile ailelerinin umutlarının karartıldığını, mağdur edildiğini vurgulayan Çiçek, "Askeri liseler yüzyıllardır var, bir gecede her şeyi değiştiriyorlar. Ne acele ediyorsunuz? Getirin Meclis'e, komisyonlarda tartışalım, kurumları, uzmanları dinleyelim, sonra ülkemiz için darbe anlayışını tarihe gömmek için hep beraber doğruyu birlikte yapalım" diye konuştu.

Gençlerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için mücadele edeceklerini belirten Çiçek, "Askeri okullardaki öğrencilerin mağduriyetleri giderilmezse CHP olarak Anayasa Mahkemesine gitmek dahil her türlü hukuki hakkımızı kullanacağız." dedi.

Çiçek, bir gazetecinin "Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a yaptığınız ziyarette askeri okulların kapatılması konusunu paylaştınız mı?" sorusunu, "Evet, paylaştık. Çok acı, bu konuda kendilerinin görüşlerinin alınmadığını ifade etti. Ancak düzeltmek için çalıştıklarını söyledi" şeklinde yanıtladı.

Çiçek ayrıca tutuklu asker öğrencilerin, askerlerin eylemlerinde kasıt olmadığı için suç oluşmadığını, bunların bir an önce ailelerine ve eğitim kurumlarına kavuşturulması gerektiğini savundu.