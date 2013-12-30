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CHP’li Çetin'den Başbakan Erdoğan'a: Savcı Akkaş hangi işi takip etti

Başbakan Erdoğan ile yolsuzluk operasyonu sonrası tutuklanan Rıza Sarraf arasındaki tanışıklık ve Erdoğan'ın Savcı Akkaş hakkındaki açıklamaları TBMM gündemine taşındı

30 Aralık 2013 21:05

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası tutuklanan Rıza Sarraf ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki tanışıklık ve Sarraf’ın TÜRGEV Vakfı’na bağış yapıp yapmadığı TBMM gündemine taşındı.

CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Rıza Sarraf’ın, Başbakan’ın aile bireyleri tarafından yönetilen TÜRGEV Vakfı’na ne kadar bağışta bulunduğu ve soruşturmadan el çektirilen Savcı’nın Fatih Belediyesi’nde hangi işi takip ettiğini sordu

CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması isteğiyle verdiği soru önergesinde, “Pakistan dönüşü uçakta gazetecilerle yaptığınız söyleşide rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda önce gözaltına alınan ve sonra mahkeme kararıyla tutuklanarak ceza evine konulan iş adamı Rıza Sarraf ile ilgili olarak ‘altın ihracatı yapan bir zat, ülkeye katkısının olduğunu biliyorum, hayır işlerine girdiğini biliyorum’ değerlendirmesini yaptığınız basın yayın organlarında yer aldı” dedi.

Çetin, konuyla ilgili olarak Başbakan’ın Rıza Sarraf’ı kaç yıldır tanıdığını, Sarraf’ın aile bireyleriyle ilişkisinin ne olduğunu, Başbakan’ın ailesinin Sarraf’la ticari ilişkilerinin olup olmadığını sordu.

Rıza Sarraf’ın bugüne kadar ne miktarda vergi ödediğinin açıklanmasını da isteyen Çetin’in diğer soruları da şöyle:

 

Rıza Sarraf kaç okul ve cami yaptırdı?

 

“Çok sayıda şirketi olduğu belirtilen bu şahsın sağladığı toplam istihdam miktarı nedir? Ödediği sigorta primi toplamı nedir? Hayır işlerine girdiğini biliyorum dediğiniz rüşvet ve yolsuzluk kapsamında tutuklanan Rıza Sarraf hangi hayır işlerini yapmıştır? Yaptırdığı okul sayısı nedir? Yaptırdığı cami sayısı nedir? Burs verdiği öğrenci sayısı nedir? Tedavi ettirdiği hasta sayısı nedir? Mali yardım yaptığı yoksul vatandaş sayısı nedir? Rıza Sarraf’ın para yardımı yaptığı vakıf ve dernekler var mıdır? Varsa bu vakıf ve dernekler hangileridir? Aile bireyleriniz tarafından kurulan ve yönetim kurulunda yine aile bireylerinizin yer aldığı TÜRGEV’e Rıza Sarraf bağış yapmış mıdır? Yaptı ise bu bağışın miktarı nedir?”

 

Savcı hangi işi takip etti?

 

İzzet Çetin, Başbakan Erdoğan’ın 20 Aralık’ta İzmir Havalimanı’nda yaptığı konuşmada, Fatih Belediye Başkanı’nın yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınmasının sebebinin, soruşturmayı yürüten savcının belediye başkanına iftira atması olduğunu söylediğini ifade etti. Çetin, Başbakan’ın, savcının belediyede iş takibi yaptığını da söylediğini hatırlatarak Erdoğan’a şu soruları sordu?

“Belediye başkanının gözaltına alınma nedeninin bir iftiradan ibaret olduğu konusunda elinizde bir mahkeme kararı var mıdır? Savcı, belediyede hangi işi takip etmiştir? Belediye başkanı savcının iş takibi yaptığı konusunda herhangi bir şikâyette bulunmuş mudur?

Bulundu ise ilgili merciler şikâyet konusunda ne yapmıştır? Aile bireylerinizin de adının geçtiği iddia edilen bir yolsuzluk soruşturması savcısını meydan meydan dolaşıp hedef göstermek, sürekli tartışma gündeminde tutmak haysiyet cellatlığı değil midir? Aynı gün Manisa’da yaptığınız konuşmada rüşvet ve yolsuzluk operasyonunu yöneten savcıya “dur bakalım seninle işimiz var” derken neyi kastettiniz? Savcı ile ilgili hangi tasarrufta bulunacaksınız? Savcıyı tehdit etmenizin nedeni aile bireylerinize de uzandığı iddia edilen soruşturma mıdır?”

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