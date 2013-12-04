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Politika

CHP'li Demirçalı: Sermayesini ve manşetlerini Meclis’in üzerine çeviren güçler kim?

CHP Adana Milletvekili Demirçalı, Erdoğan'dan 'sermayesini, manşetlerini kurşun gibi Meclis’in üzerine çevirenlere taviz vermeyeceğiz' sözlerini açıklamasını istedi

04 Aralık 2013 20:51

Muzaffer Gençdoğan / Ankara

CHP Adana Milletvekili Ali Demirçalı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü grup toplantısında söylediği  “Bugün de sermayesini, manşetlerini kurşun gibi Meclis’in üzerine çevirenlere taviz vermeyeceğiz” şeklindeki sözleriyle kastettiği güçleri açıklamasını istedi.

Demirçalı, Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde, Erdoğan’ın dünkü grup toplantısında “Bugün de sermayesini, manşetlerini kurşun gibi Meclis’in üzerine çevirenlere rağmen Meclis’in ve siyasetin saygınlığından taviz vermeyeceğiz. Manşetlerle milli iradeye boyun eğdiremezsiniz” dediğini hatırlattı.

Ali Demirçalı, Başbakan’a “Hangi güçler size boyun eğdirmeye çalışıyorlar? Sermayesini ve manşetlerini kurşun gibi Meclis’in üzerine çeviren güçler kimlerdir? Milli iradeye boyun eğdirmek için manşet atan yayın organlarının isimlerini açıklamayı düşünüyor musunuz? Kastettiğiniz bu güçlere karşı, milli iradeye boyun eğdirmemek adına, ne gibi çalışmalar yaptınız” diye sordu.

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