CHP'li Cankurtaran'dan 'müftülere resmi nikah yetkisi'ne tepki

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Meclis Genel Kurulu\'nda kabul edilen ve müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren maddeye tepki göstererek, \"AKP, müftülere nikah kıyılması olayını gündeme getirerek, aslında Türkiye\'de din ve laiklik üzerinden suni bir tartışma yaratmaya çalışıyor\" dedi.

CHP\'li Cankurtaran, Gaziantep\'te partisinin il başkanlığını ziyaret etti. CHP İl Başkanı Hayri Sucu tarafından karşılanan Cankurtaran, partililerle bir araya geldi. Meclis\'te onaylanan ve müftülere resmi nikah yetkisi veren maddeye tepki gösteren Cankurtaran, \"Dün akşam müftülerin nikah kıyması olayı onaylandı. Şimdi Türkiye\'de şuanda en önemli gündemler dış politika ve yurt içinde ekonomiyle ilgili veriler. AKP, dış ticaret açığı ve işsizlik oranı bu kadar yüksekken aslında hiç gerek olmadığı halde, ihtiyaç duyulmadığı halde müftülere nikah kıyılması olayını gündeme getirerek aslında Türkiye\'de din ve laiklik üzerinden suni bir tartışma yaratmaya çalışıyor. AKP\'nin bu oyunlarına geldiğimiz sürece bilelimki soframızdan bir ekmek parçası daha eksilecek\" dedi. Türkiye\'deki işsizlik sorununa da değinen CHP\'li Cankurtaran, şöyle devam etti:

\"TÜİK\'in açıkladığı son verilere göre, işsizlik Türkiye\'de 10.7 seviyesinde. Şimdi alındığı söylenen bunca önleme rağmen referandum sürecinde başlatılan sözde istihdam seferberliğine rağmen işsizliğin ateşi bir türlü Türkiye\'de düşürülemiyor. Keza dış ticaret açığını, yurt dışındaki ilişkileri, sınır dışındaki operasyonları biliyorsunuz. Bu arada acaba bizim en önemli gündemimiz müftülerin nikah kıyması mı? Bizim bugün gündemimiz oysa çok daha fazladır. Şimdi Türkiye\'de ekonomi hepinizin malumu herkes cebinden biliyor, vatandaşın cebi boş. AKP, hem dışarıdaki problemlerden, hem de içerideki ekonomi problemlerinin oturtulamamasından dolayı yatırımı teşvik edemiyor. Demokrasi olmayan yere, dış yatırım gelmez. Dış yatırımın olmadığı yerde yeni yatırımlar, fabrikalar, üretim yerleri açılamaz. Açılamadığı zaman da işsizlik alır başını gider. Türkiye\'de bugün yapılması gereken öne önemli yatırım gerçekçi ekonomi politikalarıdır.\"

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammına ilişkin de açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran, \"Motorlu Taşıtlar Vergisi\'nde olduğu gibi bize ölümü gösterip, sıtmaya razı ediyorlar. Önce yüzde 40 dediler. CHP mi çıkardı yüzde 40\'ı? Hayır, kendileri çıkardı. İtiraz ettik tüm Türkiye olarak çok fazla dedik. Arkasından da yüzde 25\'e razı ettiler. Toplumu adeta biraz daha düşük seviyeye çektik diye sevinir hale getirdiler. Önce ölümü göster, sonra sıtmaya razı et. Türkiye\'de uygulanan politika maalesef bu\" dedi.



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