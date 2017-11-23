CHP'li Cankurtaran: İddia ediyoruz OHAL kalkarsa dolar düşecektir

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, OHAL\'in kaldırılması halinde doların düşeceğini savundu.

Mersin\'de CHP İl Başkanlığı\'nda partilileri ve gazetecilerle buluşan Cankurtaran, doların yüksek seyretmesini OHAL\'in devam etmesine bağladı. Çözümün OHAL\'i kaldırmak olduğunu savunan Cankurtaran, \"Türkiye\'de ekonomi şaha kalkıyor dendi ama dolar şaha kalkıyor. 2018\'e gelmeden 3.96 civarlarında. Bir ekonomist olarak söylüyorum. OHAL kalkarsa dolar düşer. OHAL devam ettiği sürece ekonomi kendi seyrine oturamayacak. Piyasaların yumuşaması ve rahatlaması için OHAL\'in kalkması gerekiyor. Ama AKP o kadar alıştı ki Kanun Hükmünde Kararnamelerle Türkiye\'yi yönetmeye, o kadar tadına vardı ki, inadından OHAL\'i kaldırmayarak ekonominin kırılganlığına etki ediyor. Zaten Türkiye\'de ekonomi kırıldı. İddia ediyoruz OHAL kalkarsa dolar düşecektir, piyasalar rahatlayacaktır\" dedi.

ABD\'de süren Rıza Sarraf davasını hatırlatan Cankurtaran, bütün AK Partililerin bir telaş içerisinde olduğunu öne sürdü. Cankurtaran, \"Bunlar galiba beraber çiğ yediler, karın ağrısı tuttu. 17-25 Aralık olayları çıkınca gelin soruşturalım, davasını açalım dedik. Yok, hayırsever bir vatandaş bu demişlerdi. O zaman neden bu kadar tedirginsiniz. Hayırseverin hayırları ayakkabı kutusuna konduysa sorun var demektir. 700 bin TL değerinde saati takarken, ayakkabı kutularında paralar dolarken milli birlik demiyordu kimse. Milli birlik adı altında saatleri, paraları unutamayız. Milli birlik ambalajı içerisinde yolsuzlukları görmezden gelemeyiz. Tek başınıza yiyorsunuz, hesap vermeye gelince milletçe hesap verelim istiyorsunuz. 11 yıldır etle tırnak olduğu AKP\'nin içine FETÖ hiç sızmamış. Bunun siyasi bacağı nerde? Kalkıp Amerika\'daki yargının içine sızmış diyorsun, etle tırnak olduğun AKP\'nin içinde FETÖ üyesi bulamıyorsun\" diye konuştu.



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