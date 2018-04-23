CHP'li Canan Kaftancıoğlu: Bizim adayımız parlamenter sisteme dönüş için çalışacak birisi olacak

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, erken seçime ilişkin olarak “25 Haziran sabahı da tek adamdan egemenliği alıp halka ve çocuklara vereceğiz” dedi. Kaftancıoğlu, "24 Haziran seçimi Cumhuriyet ile yeni rejimin oylaması olacak. Demokrasiden yana saf tutan herkesin hangi siyasi partiden olursa olsun birlikte hareket edeceği bir seçim olacağı için herkes umutlu olsun. 24 Haziran’da demokrasi kazanacak" ifadesini kullandı. Kaftancıoğlu CHP'nin cumhurbaşkanı adayına ilişkin olarak "Bizim adayımız parlamenter sisteme dönüş için çalışacak birisi olacak" açıklmasında bulundu.

Cumhuriyet'ten Ali Açar'a konuşan Kaftancıoğlu'nun 24 Haziran’da yapılacak seçime ilişkin söyleşisi şöyle:

- Her hafta bir ilçede çalışma yürütüyorsunuz. Yurttaşlar en çok nelerden şikâyetçi?

Göreve geldiğimizde 39 ilçe başkanı ile toplantı yaparak eksikliklerimizi giderme noktasında çalışma yapıp bunları tamamladık. Her hafta bir ilçede yurttaşlarla bire bir temas ederek onları dinliyoruz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun insanlar düştükleri ekonomik zorluklardan bahsediyor. Kendi yaşadığı bölgesinden kaynaklanan sıkıntılar ve işsizlik de karşılaştığımız sorunların başında geliyor. Biz de bu doğrultuda 39 ilçenin sokak sokak fotoğrafını çekerek sorunları tespit ettik. Bu sorunlara CHP olarak nasıl çözüm bulacağımızı anlatmak üzere ekiplerimiz hazır. İstanbul halkının hayatında ulaşımdan, ekonomiye kadar nelerin değişeceğinin raporlamasını yaptık. Komisyonlar ve gönüllü gruplar oluşturduk.

- OHAL’e karşı yurt genelinde eylemler gerçekleştirdiniz. Toplumda bunun karşılığı nasıldı?

Toplumda bir uyanış söz konusu. İnsanlar demokrasiden yana taraf olması gerektiğinin, yaşadığı dönemde bir şekilde mağdur olduğunun farkında. OHAL eylemlerinde de bu nedenlerle, yurttaşların bir talebinin olduğunu gördük.

- Yerel seçim hazırlıkları sürerken, 24 Haziran tarihi için erken seçim kararı alındı. Seçimlere hazır mısınız?

CHP İstanbul İl Örgütü olarak biz hazırdık. Seçimlerin bu kadar erkene alınmasının nedeni partilerin hazırlık yapmamasıdır. Karar çıkar çıkmaz 39 ilçe başkanı ve il yönetimi toplanarak saha çalışmalarını hızlandırdık. Göreve geldiğimiz günden bu yana sandık güvenliğini ve sandıktan çıkan sonucu nasıl koruyacağımıza dair teknik ve insan altyapısını tamamıyla oluşturduk. Herkes sandığa giderek oyunu kullansın. Hiç kimse nasıl olsa sonuçlar belli diyerek umutsuzluğa kapılmasın. CHP’nin aldığı oy üzerinden değerlendirme yapmak yanlış. 24 Haziran seçimi Cumhuriyet ile yeni rejimin oylaması olacak. Demokrasiden yana saf tutan herkesin hangi siyasi partiden olursa olsun birlikte hareket edeceği bir seçim olacağı için herkes umutlu olsun. 24 Haziran’da demokrasi kazanacak.

- İl Başkanı olarak gönlünüzde nasıl bir cumhurbaşkanı adayı var. İttifaklar konusunda görüşünüz nedir?

Gönlümden geçen Cumhurbaşkanı adayı toplumun her kesimini kucaklayan, tarafsız, hiç kimsenin kendini öteki hissetmediği ve ağzından çıkan cümlenin kanun olarak algılanmasından kendisinin de rahatsız olduğu birisi. İsim önemli değil. Bu ülkede hep marjinallerden bahsediliyor ama bana göre esas marjinal kişi sarayda oturan ve toplumu kutuplaştıran kişidir. İnsanları kapsayıcı, hukuka ve demokrasiye inanan bir cumhurbaşkanı olmalı. Zaten bizim adayımız parlamenter sisteme dönüş için çalışacak birisi olacak.