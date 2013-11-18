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Politika

CHP’li Çam’dan Ulaştırma Bakanı’na 'aday mısınız?' sorusu

CHP Milletvekili Musa Çam, Bakan Binali Yıldırım'a, İstanbul veya İzmir için aday olmayı düşünüp düşünmediğini sordu

18 Kasım 2013 21:46

 

Muzaffer Gençdoğan / Ankara
 
CHP İzmir Milletvekili Musa Çam Ulaştırma Bakanı Bianli Yıldırım’a “İzmir veya İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday olacak mısınız ya da Bülent arınç’ın açıkladığı gisi siyaseti sırakacak mısınız?” diye sordu.
Bakanlığın bütçe tasarısının görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda söz alan Çam, “Sayın Bakan, 11 yıldır görevinizin başındasınız çok işler yaptınız ama parti tüzüğünüz gereği yolun sonuna geldiniz. 30 Mart’ta İstanbul’dan mı, İzmir’den mi büyük belediye başkan adayı olacaksınız? Ya da Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın açıkladığı gibi siyaseti bırakacak mısınız?” diye sordu.
 

“Hamdi Ağa” tartışması

 
CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin de konuşmasında, Türk Hava Yolları’ndaki uygulamaları eleştirdi. Çetin, THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Kotil’in personel üzerinde baskı kurduğunu savunurken “Hamdi Ağa yine boş durmuyor, grev kırıcılığı yapıyor” sözlerine AKP’li üyeler “biz de sana İzzet Ağa diyelim” tepkisini gösterdiler.
Telefon dinlemelerine de değinen İzzet Çetin, “Telefon dinlemeleri had safhada. Artık bakanlar bile dinleniyor. Ulaştırma Bakanlığı bu konuda artık kesin tedbirler almalı” dedi.
 

“Olmayan ödeneği harcıyorsunuz”

 
CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı ise, Sayıştay raporunda Bakanlık ve bazı bağlı kuruluşlarında usulsüzler belirlendiğini savunarak “5018 Sayılı Kanun ve Kamu İhale Kanununa aykırı olarak ödeneği olmayan işler için ihale açıyorsunuz. Yani bütçeleriniz şeffaf değil” dedi. Müslim Sarı, son zamanlarda özellikle büyük yatırımların ÇED raporu dışına çıkarılmasını da eleştirerek “Medeni dünya ile ilişkilerimiz bakımından bu doğru değil” eleştirisi yaptı.

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