CHP'li Çamak'tan Cumhurbaşkanı'nın nükleer santralle ilgili açıklamasına tepki

MERSİN, (DHA) - CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali için verilen olumlu ÇED raporuna karşı çevre dernekleriyle yöre sakinlerinin açtığı davanın ilk duruşmasını izledi. Çamak, \"Duruşmadan bir gün evvel Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın \'İsteseniz de istemeseniz de nükleer santral yapılacak\' demesi oldukça anlamlıdır. Bu durumun, mahkeme heyetine talimat olarak değerlendirilip, değerlendirilmeyeceğinin takdirini kamuoyuna bırakıyoruz\'\' dedi.

Danıştay 14\'üncü Dairesi’nde görülen dava sonrası, avukatlardan dosya hakkında bilgi alan CHP\'li Çamak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davadan bir gün önceki sözlerini TBMM gündemine taşıdı. Katıldığı davanın ardından Meclis Genel Kurulu’na geçerek, söz alan CHP Mersin Milletvekili Çamak, \'\'Danıştay’da, Mersin Akkuyu Nükleer Santral ÇED Raporu\'nun iptaliyle ilgili duruşmayı izledik. ÇED raporunun sonuç bölümünde eksiklikleri olmasının vurgulanmasına rağmen \'yapılabilir\' yönünde görüş belirtilmiştir. Bütün dünyada nükleerle ilgili kazalar ve zararları duruşmada, bilirkişiler tarafından heyete sunuldu; ancak bu duruşmadan bir gün evvel Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın \'İsteseniz de istemeseniz de nükleer santral yapılacak\' demesi, oldukça anlamlıdır. Bu durumun, mahkeme heyetine talimat olarak değerlendirilip, değerlendirilmeyeceğinin takdirini kamuoyuna bırakıyoruz\'\' diye konuştu.



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