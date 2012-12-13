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Politika

CHP'li Çam, kürsüden 'Jandarma biz sosyalistiz' marşı okudu

Meclis Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı Bütçesi görüşülürken söz alan CHP'li Musa Çam, Bakan Şahin'e hitaben kürsüde Jandarma Marşı’nı söyledi

13 Aralık 2012 22:48

Hülya Karabağlı/ ANKAR

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Meclis Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi üzerindeki görüşmelerde, "Jandarma biz sosyalistiz" marşını okudu. Ancak, "belki bir gün zabit sana köylünü kurşunla der" sözünü, "belki bir gün bakan sana köylünü kurşunla der" diyerek değiştirdi.

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Meclis Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi üzerindeki görüşmelerde, "Jandarma biz sosyalistiz" marşını okudu.  Kürsüden bağıra bağıra marşı okuyan Çam, oturumu  yöneten  Güldal Mumcu’yu, milletvekillerini de şaşırttı.

 

'At sahibine göre kişner'

 

İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi üstünde konuşan Çam, “Bizim gazımız organiktir, hiçbir zararı yoktur diyen İçişleri Bakanı da burada oturmaktadır. Eğer bir İçişleri Bakanı benim gazım organiktir diyorsa ve birtakım kolluk kuvvetleri de bundan cesaret alıp da bunu yapıyorsa, Sayın Bakan da orada ne güzel pişkin pişkin gülüyor. İşte gördüğümüz tablo bu. At sahibine göre kişner. Eğer at böyle yapıyorsa sahibi böyle yapıyorsa atta ona göre kişniyor” dedi.

 

Jandarmaya  daha sevecen bakıyorduk

 

Çam, “1970'li yıllarda öğrencilik dönemimizde hepimizin poliste görmüş olduğumuz zahmetler ve eziyetlerden dolayı jandarmaya daha sevecen ve daha sıcak bakıyorduk. Ve jandarmayı gördüğümüzde şu marşı söylüyorduk: Jandarma biz sosyalistiz. Dostuz yalnız biz sana, kurtuluşun bizimledir, elini uzatsana, jandarma sen ah bir bilsen, sana ne iş verdiler, belki bir gün bakan sana köylünü, kurşunla der” dedikten sonra  kürsüden  yüksek sesle marşı okudu.

Çam, marştaki  “belki bir gün zabit sana köylünü kurşunla der" sözünü, “belki bir gün bakan sana köylünü kurşunla der” diye değiştirdi.

Oturumu yöneten Güldal Mumcu,  şaşırdığını  söyledi ve “ İlk defa Genel Kurul'da şarkı söylendiğini duyduk. Böyle olacak bir şey değil ama” dedi.

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