CHP’li Çam: Kahraman, Küba’yı geneleve dönüştüren Batista’yı göğsünde taşısın!

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, TBMM Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın, "Che denen eşkıya benim gencimin yakasında, göğsünde olamaz" sözlerini sert dille eleştirdi. Çam, "Kahraman Che'ye düşmansa, Che'nin mücadele ettiği faşist diktatörlerin, örneğin Küba'yı bir genelev işletmesine dönüştüren Batista'nın fotoğrafını göğsünde taşıyabilir" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, "Che Guevara 39 yaşında öldürülen, kendisinin infazlar yaptığı bir katil kişilik, bir gerilla. Bolivya, Küba, Arjantin ve Güney Amerika'da faaliyette bulunan bir eşkıya, benim liseli gencimin yakasında, göğsünde olamaz, olmamalı" diyen TBMM Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın sözlerine tepki gösterdi. Çam, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

Laiklik ve cumhuriyet karşıtı, gerici açıklamalarından tanıdığımız Kahraman'ın hak, hukuk ve adaletten yoksun gerici-faşist bir anlayışla Che'ye dil uzatması doğaldır ve maalesef bu yapıda bir kişi, Kurtuluş Savaşımız'a karargâhtık yapmış TBMM'nin başkanıdır. Yenikapı'da tüm Türkiye bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verirken TBMM Başkanı'nın topluluğun karşısına Rabia işareti yaparak çıkması doğru mu?

Kahraman çarpık tarih anlayışı ile olayları ters yüz etmeye, insanlığın değer ve doğrularını savunduğu gerici ideolojisine uygun olarak karalamaya çalışmaktadır. Kahraman, Ortaçağ anlayışı ile düşünüyor, 15-16 yüzyılda yaşadığını sanıyor. Kılıç, topla tüfekle, zor kullanarak bir başkasına ait olana el koymak gasptır, haksızlıktır, hukuksuzluktur, gayri meşrudur. Buna karşılık; esir iken özgürlük mücadelesi vermek acizlik değil, kendine ait olanı savunmaktır.

Che, yaşamı ve mücadelesi ile bir özgürlük sembolü olarak insanlık tarihine mal olmuştur. Che, Latin Amerikalı Arjantinli bir doktordur. Che ezilen dünya halklarının kurtuluş umududur. Onun resimlerini dünyanın dört bir yanında gençler göğüslerinde taşırlar. Yankilere değil Che'ye yakındır bu gençler, emperyalizmi reddeder. Che ‘yoksuIa güImedim, zenginIiğe özenmedim, faşistIeri sevmedim, eziIenIeri dövmedim, ben devrimci doğdum, devrimci öIeceğim' der anlayana. Alnında yıldızlı bere olanın alnı aktır. Ona 'katil' diyenler adını İstanbul'da 3. köprüye verdikleri Yavuz Sultan Selim'in yaptıklarına baksınlar. On binlerce kadın, çocuk, yaşlı demeden kılıçtan geçiren Yavuz, iktidarı darbe ile ele geçirmiştir. 8 yıl tahtta kalmış ve bu 8 yıl boyunca babası, kardeşleri, sülalesini de öldürdü. Siz ancak bu zihniyettekilerin arkasından gidersiniz, insanlar ölmesin, ezilmesin, insanca yaşasın diyenler size ters gelir. Kahraman Che'ye düşmansa, Che'nin mücadele ettiği faşist diktatörlerin, örneğin Küba'yı bir genelev işletmesine dönüştüren Batista'nın fotoğrafını göğsünde taşıyabilir.