CHP'li Çakmak'tan Gülen'e destek!

T24 - CHP Parti Meclisi (PM) üyesi ve din sosyoloğu Dr. Muhammed Çakmak, Gülen'e yönelik suçlamaları büyük bir ahlaksızlık olarak değerlendirdi. Çakmak, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kaset skandalıyla ilgili 'okyanus ötesi'ne gönderme yapmasına da sert tepki gösterdi. Çakmak, "Elinizde belge varsa savcılara verin. Kalkıp da insanlara belge ve bilgi olmadan iftira atıyorsanız tarih sizi yüzyılın en büyük müfterisi olarak yazar" dedi. Elinde belge olup da bunu toplumla paylaşmayanların zan altında bulunduğunun altını çizdi.





CHP PM üyesi Çakmak, Gülen'in kendisine atılan iftiralarla ilgili açıklamasını ise şöyle yorumladı: "Samimi, içten bir insanın cevabıdır. Kendisine iftira atanlar için bile 'Allah'a havale etmekten utanıyorum.' diyen bir zarafet söz konusudur."

Zaman gazetesine gündemdeki diğer konuları da değerlendiren Dr. Muhammed Çakmak, sokak ve esnaf gezilerinde en fazla 'CHP dine karşıdır' algısını değiştirmekte zorlandığını söyledi. Çakmak, "Benim anlatımlarımdan tatmin oluyorlar. Ama geçmiş dönemden gelen CHP'nin dinle sorunlu olduğuna dair bir algılama var. Bazı insanlar 'CHP milletvekili adayıyım' dediğimde yüzünü dönüyorlar. Bu konuda da bir kara propaganda yapılmış." ifadelerini kullandı.



Camiye ucube demek ahlaksızlık ama CHP'nin suçu yok

Konu bu noktada Eskişehir'deki 'ucube sergi' ve 'rahibe afişi'ne geldi. Eskişehir'deki camiye 'ucube' diyen resim sergisiyle ilgili, CHP'nin suçu olmadığını savunan Çakmak, "Belediye başkanı ile konuştum. 'Sanatsal faaliyetlerle ilgili ne olursa olsun veririz dedi. Söz konusu sergiye de gitmiş olabilir. Giderim bakarım, beğenmem dönerim. Ama söz konusu resim bir ahlaksızlıktır." diye konuştu.



Rahibe afişinde başkana verilen kınama cezasının utancı yeter

Referandumdan önce Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci tarafından asılan ve Müslüman kadınların rahibeye benzetildiği afişle ilgili ise verilen kınama cezasının çok önemli olduğunu belirtti. Çakmak, "Kınama cezası siyasette çok ağır bir cezadır. İhraçtan daha büyük cezadır. Üzerinde bir yaftadır. O utanç ona yeter." görüşünü savundu.



'Statükonun Allah'ı tabiri herkesi rahatsız etti'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için, 'Statükonun Allah'ı Ankara'dadır' tabirini ise, "Toplumsal belleğimizde hoş karşılanmayan bir kavram" sözleriyle değerlendirdi. Söz konusu sözlerden herkesin kulağının rahatsız olduğunu dile getiren Çakmak, Kılıçdaroğlu'nun kendi kulağının da rahatsız olduğunu söyledi. Fakat, "Kılıçdaroğlu, inançlara saygılı bir insan. Söylemiş olduğu sözlerin de doğaçlama olduğunu düşünüyorum." diye de ekledi.



Türkiye'de laiklik tehlikesi yok

CHP'nin şimdiye kadar süregelen laiklik politikasından vazgeçtiğini belirten Çakmak, Türkiye'de laikliğin söylendiği gibi tehlikede olmadığını dile getirdi. Çakmak, "Bu milletin ne laiklikle ne de Atatürk'le sorunu yoktur. Dolayısıyla önemli olan sadece laiklik üzerinden yürütülen siyaset olamaz. Elbette ki devletin laik, sosyal demokratik, Cumhuriyetçi yapısının sonuna kadar savunucusu olacağız. Zaten milletimizin de görüşü bu yönde. Ama Türkiye'de laiklik, kaba hantal laiklik anlayışı, modern zamanlarda, postmodern çağda uygun değildir." değerlendirmesini yaptı.



