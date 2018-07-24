CHP'li Çakırözer'den Binali Yıldırım'a Enis Berberoğlu çağrısı

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MİT TIR’ları görüntülerinin yayımlanması nedeniyle yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve 13 aydır tutuklu bulunan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, için özgürlük çağrısı yaptı. TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Meclis Başkanı Binali Yıldırım’a çağrıda bulunan Çakırçözer, 405 gündür tutuklu Milletvekili Enis Bereroğlu için özgürlük istedi. Çakırözer, “Yeniden seçilen İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu hapiste oldukça Meclis eksik, demokrasi ayıplıdır! 405 gündür tutuklu Enis Berberoğlu artık özgür kalmalı” dedi.

Konuşmasında eski Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’un ‘Yeniden seçilenler dokunulmazlığını yeniden kazanır’ sözlerini hatırlatan CHP’li Çakırözer, Meclis Başkanı Binali Yıldırım’a, “Anayasanın hükmü ve Şentop’un ifadeleri ortada! Meclis Başkanı iradesini ortaya koymalı ve 405 gündür tutuklu Milletvekilimiz Enis Berberoğlu özgürlüğüne kavuşmalı” diye seslendi.

“Ayıplı demokrasi sona ermeli”

Çakırözer’in Genel Kurul’daki konuşması şöyle:

“Yüce Meclisimiz 2 tutuklu milletvekilinin durumu nedeniyle eksiklidir, demokrasimiz ayıplıdır. İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu 405 gündür tutuklu bulunmakta. 24 Haziran seçimlerinde bir kez daha millet iradesiyle seçilmesine rağmen Yargıtay, kendisi hakkındaki yargılamanın durdurulması ve yemin ederek görevine başlaması talebini reddetmiştir. Dönemin Anayasa Komisyonu Başkanı sıfatıyla şahsınız, ‘Tekrar seçim olması durumunda seçilenler dokunulmazlıklarını yeniden kazanacaktır.’ şeklinde beyanatınız vardı. Benzer biçimde Anayasa Komisyonu raporunda da aynı ifadeler yer aldı. Bu nedenle, dokunulmazlıklar bu çerçevede kaldırılmıştı ama şimdi Sayın Berberoğlu ve diğer tutuklu milletvekili aramızda bulunamıyorlar. Bu konudaki görüşünüzü merak ediyor, Meclis Başkanlığınızı bu eksikli, ayıplı durum konusunda girişim yapmaya davet ediyoruz.