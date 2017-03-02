CHP'li Çakırözer'den Adalet Bakanı'na: İddianameleri geciktiren savcılar hakkında bir işlem yapıldı mı?

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, gazeteci ve yazarları aylardır tutuklu gazetecilerin iddianamelerini hazırlamayan Cumhuriyet savcılarını TBMM gündemine taşıdı. CHP'li Çakırözer, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a "Usulüne uygun soruşturma yapmadığı, görevi gereği lehe ve aleyhe olan delilleri toplamadığı ve iddianameyi bu şekilde geciktirdiği gerekçisiyle haklarında Adalet Bakanlığı ve HSYK nezdinde şikâyette bulunulan Cumhuriyet Savcıları hakkında bir işlem yapılmış mıdır?" diye sordu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması için verdiği yazılı soru önergesinde Çakırözer, gazeteci ve yazarların tutukluluk sürelerini hatırlatarak şu sorulara yanıt istedi:

"Şahin Alpay 215 gün, Kadri Gürsel 117 gün, Ali Bulaç 215 gün, Ahmet Altan 156 gün, Turhan Günay 117 gün, Nazlı Ilıcak 214 gün, Ahmet Şık 61 gün, Musa Kart 117 gündür tutuklu.

"Gözaltı süreleriyle birlikte özgürlüklerinden mahrumiyet süreleri daha da fazla. Soruşturmaları hukuki değil de siyasi değerlendirmeler üzerinden yürüten sulh ceza hakimleri ve özel yetkili terör savcıları, yaratılan kapalı sistemlerinde tahliye taleplerini ‘delillerin toplanmadığı’ gibi genel geçer gerekçelerle reddetmektedirler.

"Gazeteci ve yazarların suçlanma gerekçeleri kalemleri ve sözleri olduğuna göre tutukluluğu peşinen cezalandırma iradesine dönüştüren bu yapıda; usulüne uygun soruşturma yapmadığı, görevi gereği lehe ve aleyhe olan delilleri toplamadığı ve iddianameyi bu şekilde geciktirdiği gerekçisiyle haklarında Adalet Bakanlığı ve HSYK nezdinde şikâyette bulunulan Cumhuriyet Savcıları hakkında bir işlem yapılmış mıdır?”

CHP’li Utku Çakırözer, Sulh Ceza hâkimliklerinin 15 Temmuz’dan bugüne kadar kaç gazeteci ve yazar için tutuklama kararı, kaç tahliye kararı verdiğini de sordu.