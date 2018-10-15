CHP'li Çakırözer: Tüm Eskişehir'i zehirleyecek projeden vazgeçin

Alpu’da yapılması planlanan kömürlü termik santralinin 17 Ekim’deki ihalesinden önce CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, projenin iptal edilmesi için hükümete ve ihaleye katılacak olan firmalara çağrıda bulundu. Çakırözer, “İhale yapılırsa Anadolu’nun buğday deposu olarak bilinen Alpu Ovamızın verimli toprakları, temiz havamız, suyumuz yok olacak. Eskişehirimizi zehirleyecek projeden artık vazgeçin” dedi.

İhalenin daha önce iki kez ertelendiğine dikkat çeken Çakırözer, yaptığı yazılı açıklamasında “Dünya yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelirken, geleceğimizi yok edecek zehir santrallerinden vazgeçin. Termik santrallerin doğaya, çevreye, insan sağlığına ve ekonomiye etkileri araştırılmadan ihalelere çıkılmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Hükümetin '100 Günlük Eylem Planı'nda öncelikli olmayan yatırımların durdurulacağına ilişkin açıklamalarını da hatırlatan Çakırözer, “Cumhurbaşkanı ile bakanlar öncelikli olmayan yatırımların durdurulacağını söylüyor. Alpu’ya da bu bağlamda bakılmalı. Zaten sınırlı olan kaynaklarımız, verimli topraklarımız, temiz havamız, suyumuz zehir santralleri projelerine aktarılmamalı. Tüm Eskişehirlilerin karşı olduğu zehir santralinden derhal vazgeçilmeli” dedi.