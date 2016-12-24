CHP'li Çakırözer torba yasa tasarısına tepki gösterdi:15 Temmuz’dan ders çıkarmıyorsunuz

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer AKP'nin Meclis'e sunduğu Torba Yasa ile “kamunun elindeki taşınmazların eğitim ve yurt faaliyetleri yürüten vakıflara bedelsiz verilmesine” karşı çıktı.

Utku Çakırözer, AKP tarafından Meclis’e getirilen ve 3 Ocak’tan itibaren TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerine başlanacak Torba Yasa'da eğitim ve yurt faaliyeti veren vakıflara, devlet elindeki kamu taşınmazlarının ve devletin elindeki yerlerin (kıyı, göl, dağ, orman vb yerler) bedelsiz verilmesine, geçmişte verilen yerlerden ise artık bedel alınmamasına ilişkin düzenlemeye karşı çıktı.

15 Temmuz darbe girişimine giden sürecin cemaat ve tarikat okul, dershane ve yurtlarından geçtiğini anımsatan Çakırözer, “Geçmişten ders çıkarmalıyız. FETÖ’cü yapılanmanın en önemli yapı taşlarından birini eğitim sistemi oluşturuyordu. Bir dönem çocukları eğitiyorlar, çocukların yurt sorununu karşılıyorlar, dershane sorununu karşılıyorlar diye hoşgörüyle baktığınız, teşvik ettiğiniz önünü açtığınız bu yapının sonunda o çocuklarla Türkiye’de nasıl devlet içinde devlet hâline geldiğinin acı sonuçlarını hep birlikte yaşadık. Geçmişte hep aynı bu düzenlemeye benzer maddelerle desteklendiler. Her türlü devlet imkânı, yardımı sağlandı. Sonuç, ülkemizde kanlı bir darbe girişiminde 250’ye yakın yurttaşımız şehit oldu, yüzlerce yurttaşımız yaralandı. Ama siz 15 Temmuz’dan hâlâ ders çıkarmıyorsunuz” dedi.

Akılcı ve Atatürkçü eğitmeliyiz

Geçmişin hatalarından ders almak gerektiğini belirten Çakırözer, “Bir daha böyle hainlikler yaşanmaması için, gelecekte ‘kandırıldık’ dememek için yavrularımızı aklın, bilimin ve Atatürkçü düşüncenin ışığında yetiştirmeliyiz. Bunu da Anayasamız gereği sosyal devletin sağlaması gerekir. Devletin okul ve barınma ihtiyacını karşılama çalışmalarını artırması beklenirken, siz bunun tam tersine yine kendi düşüncenize yakın vakıf ve cemaatlere verilmesini savunuyorsunuz. Bu son derece yanlıştır” dedi.

Okul ve yurt sorununu devlet çözmeli

Çakırözer konuşmasına şöyle devam etti:

“Aladağ’da yanarak hayatın kaybeden yavrularımız, Karaman’da sapık bir canavarın eline emanet edilen miniklerimiz. Bakın FETÖ darbesinde de bu ihmal ve denetimsizliklerde de hep ‘Bu dernek ve vakıflar bizden. Onlar zarar vermez’ anlayışının rolü var. İşte bu anlayış nedeniyle çok vahim yanlışlara göz yumulmakta ve bunun bedelini minicik yavrularımız çekmekte. Türkiye’nin, çocuklarımızın geleceği için, imkanlarımızı daha fazla seferber ederek, eğitim ve yurtlar konusunda vakıfları teşvik etmenin değil, devletin sosyal devlet olmasının yollarını sağlamamız gerekiyor. Devletin karşılayamadığı sınırlı alanda hizmet verecek sivil toplum örgütleri ise sıkı denetlenmelidir” dedi.