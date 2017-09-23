CHP’li Çakırözer: TEOG'un yerini torpil ve rüşvet mi alacak?

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 2017-2018 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın bir televizyon programındaki söyleşisinin hemen ardından kaldırılan TEOG sınavını ve eğitimde yaşanan sorunları Meclis gündemine taşıdı.

TEOG’un kaldırılmasının gerekçelerini ve eğitimde yaşanan sorunları Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a soran Çakırözer, “1 milyon 300 bin öğrencinin kaderinin bir kişinin söylemiyle etkilenmesinin başka ülkelerde örnekleri var mıdır? TEOG’un kaldırılmasıyla ortaya çıkan belirsizlikler eğitimde ‘yolsuzluk, usulsüzlük, torpil ve rüşvet’ iddialarını ortaya çıkarmayacak mıdır?” dedi.

“Mağduriyetler nasıl giderilecek?”

TEOG sınavının yapılmasına iki ay gibi kısa bir süre kala, yeni bir sistem getirilmeden ‘sınavı kaldırıyoruz’ denilmesinin öğrenciler ve veliler üzerinde büyük mağduriyetler yaratacağını belirten Çakırözer, “TEOG sınavının kaldırılması ile birlikte mevcut sistemde Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liseleri ile yüksek nitelikli liseler olarak adlandırılan okullarda eğitim almak isteyen öğrenci ve ailelerinin talepleri nasıl karşılanacaktır? Yüksek nitelikli liseler olarak adlandırılan bu okullara öğrenci alımı nasıl yapılacaktır? Veli ve öğrencilerin onca emeği bir tarafa, alelacele hazırlanacak yeni sistem daha büyük sorunlar yaratmayacak mıdır?” diye sordu.

Meclis’e verdiği soru önergesinde Cumhurbaşkanının ‘TEOG kalkabilir, kalkmalıdır’ söylemlerinin ardından dört gün sonra Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından TEOG’un kaldırıldığını hatırlatan Çakırözer, “AKP döneminde 6 milli eğitim bakanı değişti. Neredeyse her gelen Bakan reform yapıyoruz diyerek sistemi değiştirdi. Ama her seferinde de bu olmuyor denilerek yeni bir sistem getirildi. Yeni bir bakanla, yeni bir reform yapıldı. Oda yetmedi bir sabah kalktığınızda bunu kaldırıyoruz, bundan vazgeçtik denildi. Eğitim konusu milyonlarca yavrumuzu ilgilendiren bir konu. Böyle bir konuda karar alınırken hiçbir dayanağı olmadan, öğrenciler ve veliler üzerinde tedirginliklere yol açacak kararlar alınmamalıdır. Ne yapılmalıdır? Bu işin uzmanlarıyla; akademisyenleri, sendikaları, sivil toplum örgütleri ve bakanlık teşkilatının değerlendirmeleri doğrultusunda kararlar alınmalıdır” dedi.

Bakan Yılmaz’a “15 yıllık hükümetiniz döneminde eğitim alanında 5 farklı sistem getirildi. Şimdi de bundan vazgeçiliyor. Başarısızlığın sistemde değil, hükümetinizin yanlış politikalarının olduğunu hiç düşünmüyor musunuz?” diye soran Çakırözer’in soru önergesinde yer verdiği diğer sorular şöyle sıralandı:

- TEOG sistemi neden getirilmiştir? Getirilme gerekçeleri nelerdir?

- TEOG’un kaldırılmasının ardından nasıl bir sistem getirmeyi planlıyorsunuz?

- Son 15 yılda orta öğretime geçiş konusunda kaç sistem denenmiştir?

- TEOG sınavının yapılmasını iki ay kalmışken yeni bir sistem getirilmeden sınavın kaldırılması ne kadar doğrudur?

- TEOG sınavı için belirli bir ücret ödeyen öğrencilerin, paraları geri ödenecek midir?

- TEOG sınavının kaldırılması ile birlikte mevcut sistemde Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liseleri ile yüksek nitelikli liseler olarak adlandırılan okullarda eğitim almak isteyen öğrenci ve ailelerinin talepleri nasıl karşılanacaktır?

- Yüksek nitelikli liseler olarak adlandırılan bu okullara öğrenci alımı nasıl yapılacaktır?

- Veli ve öğrencilerin onca emeği bir tarafa, alelacele hazırlanacak yeni sistem daha büyük sorunlar yaratmayacak mıdır?

- Bakanlık olarak rasyonel, planlı bir eğitim politikalarınız nelerdir? Stratejik planlarınız uygulanacak mıdır?

- Çoğu okulun ölçme ve değerlendirme birimi olmadığından hareketle, her okul kendi sınavını nasıl yapacaktır?

- TEOG’un kaldırılması ile birlikte ortaöğretimde ‘adrese dayalı kayıt’ sistemine geçileceği ifade edilmektedir. Yine bu ifadeler doğrultusunda maddi imkânı bulunan aileler, çocuklarının dilediği okuldan eğitimlerini alabilmeleri adına yaşadığı semtleri değiştirebilecekken, maddi imkânı bulunmayan aileler çocuklarını dilediği okullara gönderemeyecektir. Bu fırsat eşitliğinin ihlali anlamına gelmeyecek midir?

- Basında yer alan haberlerde Bakanlığınızda üst düzey görevleri bulunan kişilerce TEOG sınavının kaldırılmasına ilişkin bilgi notu hazırlandığını okuduk. Hazırlanan bilgi notunda ‘Bir değişikliğe gidilecekse örneğin e-okul üzerinden velilere, öğrenci ve öğretmenlere yönelik anketlerle görüş alınması ve nihai kararın bu anketlerin sonuçları ile verilmesi sürecin demokratik yönetilmesi açısından büyük önem arz etmektedir’ önerileri yer almışken, bu öneriler neden dikkate alınmamıştır?

- 15 yıllık hükümetiniz döneminde eğitim alanında 5 farklı sistem getirildi. Şimdi de bundan vazgeçiliyor. Başarısızlığın sistemde değil hükümetinizin yanlış politikalarının olduğunu hiç düşünmüyor musunuz?

- TEOG’un kaldırılmasının ardında ‘imam hatiplilerin üniversite sınavlarında gösterdiği başarısızlık yatıyor’ şeklindeki iddialar doğru mudur?