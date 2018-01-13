T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Çakırözer: Mahkemelerin AYM kararına direnmesi, yargıya güveni ortadan kaldırır

"Yazdığı ya da eleştirdiği için özgürlüğünden mahrum bırakılan tüm gazetecilerin derhal tahliye edilmeleri gerekir"

13 Ocak 2018 22:33

İstanbul 13. ve 26. Ağır Ceza mahkemelerinin, Anayasa Mahkemesi (AYM) ‘hak ihlali yapıldığı’ gerekçesiyle verdiği karara rağmen tutuklu yazarlar Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ı tahliye etmemesini değerlendiren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yerel mahkemelerin AYM kararına direnç göstermesinin yargıya güveni ortadan kaldıracağını söyledi. 

AYM’nin kararına karşın yerel ağır ceza mahkemelerinin açıklanmayan deliller ve görev gaspı gerekçeleriyle gazetecileri tahliye etmemesini değerlendiren Çakırözer, “Mahkemelerin direnmesi Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kişi hak ve hürriyetleri ihlalinin kendisini sürdürülmesi anlamını taşır. Hem Şahin Apay ve Mehmet Altan; hem Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay kararı ışığında Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabiri Ahmet Şık; hem de yazdığı ya da eleştirdiği için özgürlüğünden mahrum bırakılan tüm gazetecilerin derhal tahliye edilmeleri gerekir” dedi. Anayasa Mahkemesi’nin kararının bağlayıcı olduğunu dile getiren Çakırözer, şöyle devam etti: 

"Mahkemelerin tahliye kararını vermemekte direnmesi Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kişi hak ve hürriyetlerinin ihlalinin sürmesi anlamını taşır. Mahkemelerin Anayasa Mahkemesi kararına rağmen özgürlüğü tahditte ısrarcı olması ülkemizde zaten son derece kısıtlı olan hukuk devletine, yargı bağımsızlığına güven sorununu daha da derinleştirmektedir. En üst mahkemeye karşı yerel mahkemenin direnç göstermesi, vatandaşlarımızın adalete olan inancı ve güveninin iyice ortadan kalkmasına neden olur.” 

ETİKETLER

utku çakırözermehmet altanşahin alpayaymkararyerel mahkemeyargıya güven

İlgili Haberler

Abdurrahman Dilipak: AYM'nin serbest bırakılmasına karar verdiği isimler, suikasta uğrarlarsa ne olacak?

"Bu saatten sonra her şey mümkün!"

Altan ve Alpay'ın avukatları: AYM, KHK'ların iptalini reddedince 'saygın', temel haklarla ilgili karar verince 'saldırılan' bir mahkeme olmamalı!

"Hukukun üstünlüğüne inanan herkesi hukuka sahip çıkmaya davet ediyoruz"

"HSK'nın 13. Ağır Ceza heyetini açığa almaması, 'AYM'nin kararlarına uymayabilirsiniz' anlamına gelir"

Avrupa'ya çağrı: Türkiye'deki ‘hukukun üstünlüğü' kriziyle ilgili bir şeyler söyleyin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24