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Abdurrahman Dilipak: AYM'nin serbest bırakılmasına karar verdiği isimler, suikasta uğrarlarsa ne olacak?

"Bu saatten sonra her şey mümkün!"

13 Ocak 2018 21:14

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşe yazısında Anayasa Mahkemesi’nin haklarında “hak ihlali” ve “tahliye” kararı mahkemece uygulanmayan gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ı konu aldı.

yazısında “FED, Beyaz Saray ve Pentagon. Üçü düğmeye bastığında CIA operasyona başlayacak” iddiasında bulunan Dilipak “Sahi, yarın AYM’nin serbest bırakılmasına karar verdiği bu isimler yarın bir suikasta uğrarlarsa ne olacak” diye sordu.

Dilipak “Bunlar susacak mı, konuşacak mı, ya da kaçacak/kaçırılacak mı? Bekleyip göreceğiz. Bu saatten sonra her şey mümkün! Sarraf olayının başımıza ne işler açtığını gördünüz mü? Ha bu olay içimizdeki işbirlikçi gafillere ve hainlere ders olsun” ifadelerini kullandı. 

Abdurrahman Dilipak’ın Yeni Akit gazetesinde “Rıza Sarraf, Hakan Atilla derken!” başlığıyla (13 Ocak 2018) yayımlanan yazısının tamamını okumak için tıklayın…

 

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