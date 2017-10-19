CHP'li Çakırözer: Hukuk devleti ekonomiye de yarar

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, demokrasi ve insan haklarındaki eksiklerin Türkiye’yi kurucusu ve üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarda dahi zor durumda bıraktığını belirterek, en kısa süre içinde demokratikleşme adımları atılmasını istedi. Tutuklu milletvekili ve gazetecilerin serbest bırakılmasını isteyen Çakırözer, demokrasi ve insan hakları alanında atılan adımların ekonomiyi de olumlu etkileyeceğini ve işsizliğin azaltılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Çakırözer, Türk dış politikasının çıpasının Avrupa Konseyi, AGİT, AB ve NATO gibi Batılı kurumlarla güçlü işbirliği olduğunu belirterek, "Bir süredir kurucusu ya da eski üyesi olduğumuz bu kurumlarla ilişkilerimiz hasar görmekte. Avrupa Konseyi’nin kurucusu olan ülkemiz, vahim hak ihlalleri nedeniyle 12 Eylül darbesinde olduğu gibi yeniden inceleme sürecine sokuldu. Venedik Komisyonu Anayasa ve yasalarımızdaki değişikliklerin demokratik standartlardan uzaklaştığını ortaya koyan raporlar yayınlamakta” dedi. “Kurucusu olduğumuz Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Anayasa referandumu üzerine nasıl gölge düştüğünü ayrıntılı bir biçimde raporladı. AB üyelik sürecimiz resmen olmasa bile fiilen donmuş durumda” diyen Çakırözer, “En eski ve en etkili üyelerinden olduğumuz NATO’da bölgemizde barışa, istikrara katkımız sorgulanır hâle geldi. Bu örgütlerin baş aktörleri konumundaki Almanya, ABD gibi dost ve müttefiklerimizle ikili ilişkilerde de geçmişte yaşanmamış gerginlikler yaşanmakta” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Batılı kurumlarla ilişkisini düzeltmesi gerektiğini belirten Çakırözer, bunun için demokrasi ve hukuk devleti konusunda adımlar atılması gerektiğini belirtti. OHAL’in kaldırılması ve normal düzene geçilmesi gerektiğini belirten Çakırözer, tutuklu milletvekilleri ve gazetecilerin tahliye edilmesini istedi.



“Cumhuriyet çalışanları bir yıldır tutuklu”



Çakırözer, “Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve gazetenin diğer tutuklu çalışanları gelecek hafta Silivri Cezaevinde birinci yıllarını dolduracak. Birgün muhabiri Mahir Kanaat 274 gündür tutuklu. Oğlu bir yaşına girecek daha doya doya kucaklayamadı. Haftaya ilk defa hakim karşısına çıkacak. Bu gazeteciler özgürlüklerine kavuşmalı” dedi



“Haberle değil haritayla gittiler”



Sözcü muhabiri Gökmen Ulu’nun 146 gündür tutuklu olduğunu belirten Çakırözer, ”Gökmen’i darbecilere cumhurbaşkanının yerini gösteren haber yaptı diye tutukladılar. Bakın bugün gazetelerde var. Akıncı davasındaki belgelerde var. Darbeciler Marmaris’e Gökmen’in haberiyle değil, ellerindeki işaretli haritalarla gitmişler” dedi.

Türkiye’de 60 gazetecinin 400 günü aşan tutukluluk süreleri bulunduğunu ve müebbet hapisle cezalandırılmak istendiklerini belirten Çakırözer, “Yurttaşlarımızı öldüren eli kanlı

çetecilerle, sadece yazıları nedeniyle yargılanan bu isimleri nasıl aynı kefeye koyarız?” diye sordu.



“Bozulmuş kararın tutukluluğu olmaz”



Anayasal güvence altında olmasına, Anayasa Mahkemesi’nin kararları olmasına rağmen seçilmiş milletvekilleri aylardır tutuklu ulunduğunu dile getiren Çakırözer, “İstanbul milletvekilimiz Enis Berberoğlu, üst mahkemenin tutukluluk gerekçelerini ortadan kaldıran kararına rağmen bugün dört duvar arasında 125. gününü yaşıyor. Buradan bir kez daha sesleniyorum: Bozulmuş bir kararın tutukluluğu olur mu? Berberoğlu ve diğer milletvekilleri bir an önce parlamentodaki görevlerine dönmelidir” dedi.



“Adalet bağımsız mahkemede aranmalı”



Çakırözer, 224 gündür açlık grevinde olan tutuklu öğretmenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için de çağrıda bulundu. Çakırözer, “10 Ekim’de Ankara’da katledilen 102 canı anmak isteyen ailelerin bu hissine saygılı olmalıyız. Yurttaşlarımız adaleti ağaç tepelerinde değil, bağımsız mahkemelerde arar hale getirmeliyiz” diye konuştu.



“Hukuk devleti ekonomiye de yarar”



Çakırözer, demokrasi ve hukuk devletini güçlendirilmesi yönünde atılacak adımların Türkiye’nin itibarını artırmanın yanı sıra ekonomiye de katkıları olacağını belirterek, “Ülkemizde demokrasimizi, hukuk devletimizi güçlendirmezsek; bilimsel, laik eğitimi güçlendirmezsek uluslararası arenada hak ettiğimiz saygın yeri yeniden kazanamayız. Bu adımlar sadece itibarımızı artırmayacak aynı zamanda ülkemizdeki yatırım ortamını da iyileştirecek ve en büyük belamız olan işsizliği yenmemize büyük katkı sağlayacaktır” dedi.