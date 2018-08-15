CHP'li Çakırözer, Eskişehir kömürlü termik santralı için Meclis araştırması istedi: 3 bin 200 kişi erken ölecek

Eskişehir’in Alpu ilçesinde planlanan kömürlü termik santralının bugün (15 Ağustos 2018) yapılacak ihalesi öncesinde CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yapılmak istenen termik santralların doğaya, insan sağlığına ve ekonomiye etkilerinin araştırılması için Meclis araştırması istedi. Çakırözer, "Eskişehir’in havasını, suyunu, toprağını kirletecek olan söz konusu termik santral projesinin 35 yıl çalışacağı hesaplanırsa 3 bin 200 kişi erken ölecek" dedi.

Cumhuriyet'ten Can Hacıoğlu'nun haberine göre Çakırözer, ihale yapılırsa Anadolu’nun buğday deposu olarak bilinen Alpu Ovası’nın verimli topraklarının yok olacağını belirtti.

Yok sayılıyorlar

Önergesinde geçen günlerde açıklanan ‘İlk 100 günlük hedef’ eylem planında nükleer ve termik santrallar projelerine öncelikli olarak yer verildiğini hatırlatan Çakırözer, “Sağlık ve Çevre Birliği tarafından Türkiye’de taş kömürü ve linyitle çalışan kömürlü termik santralların kirletici salımı ve sağlık etkilerine ilişkin yapılan çalışmada erken ölüm sayısının 3 bin, hastaneye kabul sayısının 4 bin 500, kayıp iş gücü sayısının 650 bin, hastanede geçirilen gün sayısının 8 milyon, yıllık sağlık maliyeti sayısının da 2,9-3,9 milyar Avro olarak açıklanmaktadır. En tehlikeli ve kirli katı fosil yakıt açısından da Türkiye’de 12 bin tonu “tehlikeli” sınıfında olan 19.5 milyon ton atık oluşmakta” dedi.

Çakırözer, şu açıklamalarda bulundu:

“Hem Eskişehir halkı hem Danıştay kararları yok sayılarak 3. kez ihaleye çıkılıyor. Greenpeace Akdeniz tarafından hazırlanan bir rapora göre bir yıllık alım garantisi bedeli ile açlık sınırındaki tek maaşlı 4 kişilik 1 milyon 143 bin 275 ailenin bir aylık maaşı sağlanabilir. Mevcut net asgari ücret 1.603,12 TL’den 1845.22 TL’ye yükseltilebilir. 103 bin 289 asgari ücretli çalışanın 1 yıllık ücreti karşılanabilir. Eskişehir’in havasını, suyunu, toprağını kirletecek olan söz konusu termik santral projesinin 35 yıl çalışacağı hesaplanırsa 3 bin 200 kişi erken ölecek.”