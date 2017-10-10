CHP’li Çakırözer: Amerikan basınında 'Türkiye, vatandaşlarımızı FETÖ’cülerle takas ettirmek istiyor' algısı var

CHP’nin gazeteci kökenli Eskişehir Milletvekili, TBMM Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi Utku Çakırözer, ABD ile Türkiye arasında vizelerin askıya alınmasının sadece iki ülke ilişkisine değil iki halk arasındaki dostluğuna da zarar vereceğini söyledi.

Amerikan yönetiminin en üst düzeyde ‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında Türkiye’de tutuklu bulunan Amerikalı vatandaşların bırakılmasını talep ettiğini ancak bırakılmadıklarına dikkat çeken Çakırözer, “Amerikan basınında Türkiye’nin bu isimleri rehine takası yapmak için elinde tuttuğu algısı var” dedi.

“Hükümet böyle bir şey yapmıyorum dese de bu konuda KHK çıkararak algının giderek güçlendirildiğini” ifade eden Çakırözer, “Yapılması gereken bir an önce diplomatik kanallar kullanılarak sağduyulu biçimde sorunun çözüme gidilmesi. Türkiye’de tutuklu bulunan Amerikalı vatandaşları hakkında eğer somut bir delil yoksa darbeye katıldıkları yönünde bence tutuksuz yargılama yapılabilir. Aynısı Almanlar içinde geçerli” değerlendirmesiyle çözüm önerisini sundu.

Çakırözer’in iki ülkenin karşılıklı askıya aldıkları vize konusunda T24’e değerlendirmeleri şöyle:

“Türkiye’nin Amerikalı tutukluları rehine takası yapmak için elinde tuttuğu algısı var”

Karşılıklı vizelerin askıya alınması meselesi hem Türkiye- Amerika ilişkisine ama ondan daha da önemlisi iki halk arasındaki birbirine karşı olan dostluğa ve ilişkilerine çok zarar verecek. Amerika neden bu kararı aldı, tahminim konsolosluk çalışanları ondan sonra kilise rahibinin de aralarında olduğu bazı Amerikan vatandaşlarının FETÖ soruşturmaları kapsamında Türkiye’de gözaltına alınması, tutuklanması. Amerika yönetimi en üst düzeyde bunları bırakın dedi ama bugüne kadar bırakılmadılar ve Amerikan basının da bu sık sık yer alıyor. Başka isimler de var sadece bunlar değil, çifte vatandaş olanlar da var. Amerikan basınında Türkiye’nin bu isimleri rehine takası yapmak için elinde tuttuğu algısı var. Hatırlarsanız, bir KHK çıkarıldı ve cumhurbaşkanına ulusal güvenliğin gerektiği durumlarda tutuklu ve hükümlü takası yetkisi verildi.

“Türk hükümetine kızıyorsun ama Türk halkını cezalandırıyorsun”

Bu durum iki tarafa da zarar veriyor ama benim gördüğüm iki ülkeye de iki ülke halkına da zarar veriyor. Amerikan tarafına söyleyeceğimiz şey var, Türk hükümetine kızıyorsun, ama kimi cezalandırıyorsun Türk halkını cezalandırıyorsun, bu yanlış bir uttum.

Türkiye’de 80 milyon halkın tamamı aynı görüşte değil bence AKP tabanında bile hükümetin yürüttüğü bu FETÖ soruşturmalarında yürüttüğü yanlış politikaları karşı görüşte olanlar var. Böyle tek tip düşünüp bütün Türkiye’yi cezalandırma yanlış.

Ayrıca vizeyi askıya aldığında kimi cezalandırıyorsun, toplumun girişimci kesimlerini, Batı ile diyalog, Amerika ile Türkiye ilişkilerinin önemini bilen vatandaşları iyi eğitim almak isteyen vatandaşları cezalandırıyorsun. Eğer hükümetle bir sıkıntınız varsa başka düzeyde, diplomatik yollardan halledilmesi lazım. O yüzden bu karardan vazgeçilmesi lazım.

15 Temmuz darbesi tabi ki hepimiz karşıyız. Bu kanlı girişimlerinin ardındaki FETÖ ile mücadele edilsin diyoruz. Bu mücadelenin hukuk devleti kuralları içinde hukukun üstünlüğü ilkesi ve demokrasiden ayrılmadan yapılması gerekiyor. Demokrasilerde, hukuk devletinde insanlar takas amacıyla rehin tutulamaz ama bu algı yerleşmiş durumda sadece Amerika da değil Avrupa da da bu algı yerleşmiş durumda. Türkiye bizim vatandaşlarımızı tutuyor neden çünkü bunları takas ettirmek istiyor FETÖ’cülerle.

“Bu algıyı güçlendirecek KHK çıkarıldı”

Hükümet bunu yapmıyorum dese de artık Almanya da, Amerika da böyle bir algı var. Bu konuda KHK çıkarıyorsun ve algıyı giderek güçlendiriyorsun. Bu mücadelenin uluslararası arenada iyi anlatılması lazım. Mücadelede müttefiklerin desteğinin alınması önemli. Bunun meşruiyetinin anlatılamadığını görüyoruz. Bu FETÖ’nün devlette güçlenerek darbe yapacak noktaya gelmesini sağlayan kim AKP. Kendi sorumluluğunu Amerika’ya Almanya’ya atarak kurtulmaya çalışıyor ama bunun ana sorumlusu kendileri. Amerika’yı suçluyor bize vermiyor diye, Almanya’yı suçluyor, tamam onların yaptıkları doğru denemez, suça karışmış insanlar var ise, bunlara hepimizin karşı olmamız lazım. Ama bunun karşılıklı iyi anlatılması lazım.

“Herkesi rehine tutarsanız, tutuklarsanız 15 Temmuz’u anlatamazsınız”

Ama herkesi rehine gibi tutarsanız, tutuklarsanız haftalarca, aylarca o zaman 15 Temmuz’u anlatamazsınız. Arkasındaki güçleri anlatamazsınız. Yapılması gereken bir an önce diplomatik kanallar kullanılarak sağduyulu biçimde sorunun çözüme gidilmesi. Türkiye’de tutuklu bulunan Amerikalı vatandaşları hakkında eğer somut bir delil yoksa darbeye katıldıkları yönünde bence tutuksuz yargılama yapılabilir. Aynısı Almanlar içinde geçerli.