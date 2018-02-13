CHP'li Çakırözer ABD'deki NATO toplantısında Afrin'i gündeme getirdi: Türkiye'nin kaygıları dikkate alınmalı

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Washington’da yapılan NATO PA Savunma ve Güvenlik Komitesi toplantılarında Türkiye’nin Afrin’de yürütmekte olduğu 24'üncü günü geride kalan Zeytin Dalı Harekâtı'nı gündeme getirdi. Uluslararası toplum ile Türkiye'nin Suriye'deki terör unsurlarına karşı birlikte mücadele etmesi gerektiğini söyleyen NATO Parlamenter Asamblesi üyesi Çakırözer, "Başta ABD olmak üzere NATO ittifakındaki müttefiklerimiz halkımızın güvenlik kaygılarını dikkate almalıdır " dedi.

NATO Parlamenter Asamblesi üyesi ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, geçtiğimiz hafta Washington’da yapılan NATO PA Savunma ve Güvenlik Komitesi toplantılarına katıldı. NATO üyesi ülkelerden gelen parlamenterlerin, ABD Kongresi, Dışişleri Bakanlığı ve düşünce kuruluşlarıyla temasta bulunduğu toplantılarda, Türk heyetinde yer alan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye’nin Afrin’de yürütmekte olduğu askeri operasyonu gündeme getirdi.

Türkiye ile ABD arasındaki gerginliğin giderilmesi konusunda NATO’nun da devreye girebileceğini belirten Çakırözer, “NATO’nun iki önemli müttefikinin karşı karşıya gelmesi, çatışması mutlaka önlenmelidir. Türkiye’nin güvenlik kaygılarını giderecek bir işbirliğinin sağlanmasında NATO da etkili olabilir” dedi. Çakırözer, Türkiye’nin güvenlik kaygılarına kayıtsız kalınmasının ABD ve NATO’ya yönelik desteğin azalmasındaki en önemli neden olduğunu da vurguladı.

"Türkiye'nin kaygıları dikkate alınmalı"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer yaptığı konuşmalarda ABD ve NATO yetkililerine şu mesajları iletti:

“Başta 60 yılık müttefikimiz ABD olmak üzere NATO ittifakındaki müttefiklerimiz Türkiye’nin, halkımızın güvenlik kaygılarını dikkate almalıdır. Türkiye’nin özellikle de Suriye’deki iç savaştan kaynaklanan terör ve diğer tehditlere karşı güvenliğini sağlamasına müttefikleri mutlaka katkı sağlamalıdır.”

"Kayıtsızlık tepki topluyor"

“ABD’nin, diğer müttefiklerimizin ve NATO ittifakının Türkiye’nin güvenlik kaygılarına kayıtsız kalması, hem müttefikimiz ABD’ye, hem de asli unsuru olduğumuz NATO ittifakına Türk halkının tepkisine neden olmaktadır. Türkiye’de ABD ve NATO’ya desteğin rekor derece düşmesi ve her geçen gün daha da azalıyor olması hem Washington’da hem de Brüksel’deki NATO karargahında dikkatle sorgulanmalıdır.”

"İki müttefikin çatışması önlenmeli"

“Türkiye ile müttefiki ABD arasında Afrin operasyonu nedeniyle yükselen tansiyonun giderilmesi ve Türkiye’nin güvenlik kaygılarını giderecek işbirliğinin sağlanmasında iki ülkenin de üyesi olduğu NATO rol oynayabilir ve oynamalıdır. NATO’nun iki önemli müttefikinin karşı karşıya gelmesi, çatışması mutlaka önlenmelidir. Bunu sağlamak hem iki ülkenin hem de NATO’nun çıkarınadır."

