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CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan olağanüstü kurultay çağrısına 'absürt' nitelemesi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Çerçioğlu: İlkeli çıkışlar daha doğru

05 Temmuz 2018 22:45

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, partisinde yaşanan olağanüstü kurultay tartışmalarıyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Absürt çıkışlara gerek yok, ilkeli çıkışlar daha doğrudur" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin olağanüstü kurultay kararına destek vermesinin ardından CHP'li diğer belediye başkanlarının bu konudaki tutumları merak konusu oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Atatürk'ün istikametinde kurulan partimizin Altı Ok temelinde ilkelerine haiz hareket etmesi önceliklidir. Bu önceliği düşünecek olursak, bu tür çıkışlar partimize zarar verir. Absürt çıkışlara gerek yoktur. İlkeli çıkışlar daha doğrudur" ifadelerini kullandı. (DHA)

 

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