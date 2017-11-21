T24 LogoT24 Logo
Yaşam

CHP’li Bülent Öz, Çanakkale'de çocukları taciz eden okul çalışanının durumunu Meclis’e taşıdı

Bülent Öz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'na "Okullarda yaşanan taciz skandallarının araştırılmasına müdahil olmayı düşünüyor musunuz” diye sordu

21 Kasım 2017 01:16

CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Çanakkale Merkez ilçe Fatma Şemsettin Çamoğlu İlköğretim Okulu’nda çalışan memur Halim Tutar’ın kız öğrencilere tacizini Meclis gündemine taşıdı.

Okulda iki öğretmenin çabasıyla uzaklaştırma alan memurun daha sonra İMKB Anadolu Lisesi’nde görevine devam etiğine dikkat çeken Öz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya “Okullarda yaşanan taciz skandallarının araştırılmasına müdahil olmayı ya da bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışmayı düşünüyor musunuz” diye sordu.
CHP’li Öz,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ile Milli Eğitim Bakanlığına yönelttiği sorular şöyle:

Yerel basında yer alan habere göre, geçen yıl Çanakkale merkez ilçe Fatma Şemsettin Çamoğlu İlköğretim Okulu’nda çalışan memur Halim Tutar okuldaki kız öğrencileri taciz etmiş ve müdürün işlem yapmak istememesine rağmen okulda görevli iki öğretmenin çabalarıyla okuldan uzaklaştırma almıştır. Sonrasında İMKB Anadolu Lisesi’nde görevine devam eden bu şahsın şuan askerde olduğu öğrenilmiştir.

. Okullarda yaşanan taciz skandallarının araştırılmasına müdahil olmayı ya da bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışmayı düşünüyor musunuz?

. Bir açıklamanızda, çocukların kendi bedenlerini korumayı öğrenmeleri ve kendi izinleri olmadan onlara kimsenin dokunmaması gerektiğini bilmeleri için “mahremiyet eğitimi” üzerine çalıştığınızı belirtmiştiniz. Bu örnekten yola çıkarak, kız öğrencilerin kendi bedenlerinin mahrem olduğunu bilmelerine rağmen tacizcinin yaptıklarından kendilerini kurtarabileceklerini düşünüyor musunuz? Mahremiyet Eğitiminin bu konunun esas sebebi olduğu konusunda hala aynı fikirde misiniz?

. Ülkemizde bir Cinsel Şiddet Kriz Merkezi kurmayı planlıyor musunuz?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a da sorular şöyle.

. Olayda ismi geçen tacize dahi göz yuman okul yöneticisi ve eşi hakkında bir işlem başlatmayı düşünüyor musunuz?

. Okulda memur olarak görev yapan ve öğrencileri taciz eden Halim Tutar hakkında başlatılmış bir işlem var mıdır? Varsa bu kişi halen memuriyetine nasıl devam etmektedir.

. Halim Tutar isimli tacizci memur hala çocuklarımızı eğitim almaları için gönderdiğimiz herhangi bir okulda çalışmaya devam etmekte midir?

. Okul müdürlerinin yönetici olarak başarılı ya da yeterli olup olmadıklarını okul içinde ölçen bir değerlendirme sistemi oluşturmayı düşünüyor musunuz?

ETİKETLER

çanakkaletacizokulçalışanbülent özaile bakanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24