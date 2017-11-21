CHP’li Bülent Öz, Çanakkale'de çocukları taciz eden okul çalışanının durumunu Meclis’e taşıdı

CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Çanakkale Merkez ilçe Fatma Şemsettin Çamoğlu İlköğretim Okulu’nda çalışan memur Halim Tutar’ın kız öğrencilere tacizini Meclis gündemine taşıdı.

Okulda iki öğretmenin çabasıyla uzaklaştırma alan memurun daha sonra İMKB Anadolu Lisesi’nde görevine devam etiğine dikkat çeken Öz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya “Okullarda yaşanan taciz skandallarının araştırılmasına müdahil olmayı ya da bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışmayı düşünüyor musunuz” diye sordu.

CHP’li Öz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ile Milli Eğitim Bakanlığına yönelttiği sorular şöyle:

Yerel basında yer alan habere göre, geçen yıl Çanakkale merkez ilçe Fatma Şemsettin Çamoğlu İlköğretim Okulu’nda çalışan memur Halim Tutar okuldaki kız öğrencileri taciz etmiş ve müdürün işlem yapmak istememesine rağmen okulda görevli iki öğretmenin çabalarıyla okuldan uzaklaştırma almıştır. Sonrasında İMKB Anadolu Lisesi’nde görevine devam eden bu şahsın şuan askerde olduğu öğrenilmiştir.

. Okullarda yaşanan taciz skandallarının araştırılmasına müdahil olmayı ya da bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışmayı düşünüyor musunuz?

. Bir açıklamanızda, çocukların kendi bedenlerini korumayı öğrenmeleri ve kendi izinleri olmadan onlara kimsenin dokunmaması gerektiğini bilmeleri için “mahremiyet eğitimi” üzerine çalıştığınızı belirtmiştiniz. Bu örnekten yola çıkarak, kız öğrencilerin kendi bedenlerinin mahrem olduğunu bilmelerine rağmen tacizcinin yaptıklarından kendilerini kurtarabileceklerini düşünüyor musunuz? Mahremiyet Eğitiminin bu konunun esas sebebi olduğu konusunda hala aynı fikirde misiniz?

. Ülkemizde bir Cinsel Şiddet Kriz Merkezi kurmayı planlıyor musunuz?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a da sorular şöyle.

. Olayda ismi geçen tacize dahi göz yuman okul yöneticisi ve eşi hakkında bir işlem başlatmayı düşünüyor musunuz?

. Okulda memur olarak görev yapan ve öğrencileri taciz eden Halim Tutar hakkında başlatılmış bir işlem var mıdır? Varsa bu kişi halen memuriyetine nasıl devam etmektedir.

. Halim Tutar isimli tacizci memur hala çocuklarımızı eğitim almaları için gönderdiğimiz herhangi bir okulda çalışmaya devam etmekte midir?

. Okul müdürlerinin yönetici olarak başarılı ya da yeterli olup olmadıklarını okul içinde ölçen bir değerlendirme sistemi oluşturmayı düşünüyor musunuz?