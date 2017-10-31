CHP'li Budak'tan Tezcan'a soruşturma tepkisi: Ülkede hukuk yok

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında soruşturma başlatılmasını, \"Bir kişinin iki dudağı arasından çıkanlar bir ülkede yerine getiriliyorsa o ülkede hukuk yoktur, demokrasi yoktur\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, CHP Bursa Milletvekilleri Ceyhun İrgil ve Erkan Aydın’la birlikte Bursa\'nın İnegöl ilçesine geldi. Budak ve beraberindeki milletvekillerini CHP İnegöl ilçe merkezinde İlçe Başkanı Necmi Demir ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, burada yaptığı açıklamada,“İnegöl’de yarından sonra bir dizi toplantı yapacağız. Ardından başka yerlerde de toplantılar düzenleyeceğiz. Bugün burada olmamızın sebebi iş dünyası, STK’lar ve muhtarlarla birebir temasta bulunmak, perşembe günü de toplantımızı gerçekleştirmek. Bundan önce birçok defa İnegöl’e geldik. İnegöl’deki ve Bursa’daki toplantılarımız sıklıkla devam edecek. Seçim var diye gelmiyoruz, bir seçim bittikten sonra hemen ertesi gün diğer seçime hazırlanan bir partiyiz. Bu yüzden çalışmalarımız hızla sürüyor” dedi.

\'YARGI BAĞIMSIZLIĞI YOK OLDU\'

Türkiye’nin hem siyasette, hem ekonomide, hem de dış politikada ciddi bir çıkmazın içinde olduğunu savunan Budak, “Belediye başkanları bir emirle, Balıkesir Belediye Başkanının söylediği gibi külli İdareden bir emirle görevlerinden alınıyorlar. Türkiye’deki belediyelerin 3’te 1’i kayyumlar ya da görevinden alınmış seçilmemişler tarafında yönetiliyor. Türkiye’de demokrasi varsa demokrasinin çarkları işler, hukuk varsa hukukun gerekleri yerine getirilir. Ancak her ikisi de yok. Eğer bir belediye başkanı görevinden alınacaksa suçu belirlenir, cezası belirlenir; suçu yoksa da görevine devam eder. Gelinen noktada demokrasi, hukuk devleti ortadan kalktı, yargı bağımsızlığı yok oldu” dedi.

\'İKTİDAR BUNLARI GÖRMÜYOR\'

Budak, “Orta vadeli plan açıkladılar. Bu zorunluluktur. Son 3 senede açıkladıkları tüm orta vadeli planlar çöpe gitti. Hem enflasyon, hem işsizlik, hem döviz rakamlarının üstüne 2 ayda çıktılar. Burada orta ve küçük ölçekli çok fazla işletme var. Tarımda da mobilyada da durum faciaya gidiyor. Eğer durumları iyi olsaydı KDV indirimi yapmazlardı. Bunları indirip ellerindeki varlıkları korumaya çalıştılar ama bun da kaldırdılar. Madem bu destekleri veriyorsunuz gerçek üretene verin, yandaşlarınıza değil gerçek üretene ve işçiye verin. Asıl politikayı burada geliştirin. Ama maalesef AKP’nin hiçbir politikası üretime yönelik olmadı, ranta yönelik oldu. Tamamen betonla büyüyecek noktada politikalar geliştirdiler, sanayiye ve tarıma önem vermediler. Tüm tarım köyleri boşaltıldı. Sanayiciler, esnaflar kepenkleri kapatıyorlar. İktidar bunları görmüyor. Bizim hedefimiz seçim değil, halkımızla bunları paylaşmaktır. Perşembe günkü programda ne TV’miz var ne basınımız var, sesimizi duyurmak için mecburen Anadolu’ya çıkıyoruz. Anadolu’nun birçok yerinde programlar yapıp vatandaşla bir araya geliyoruz. Asıl mesele onları dinliyoruz. Türkiye’nin birçok yerinde bu programları yapıyoruz. Ülke artık yönetilemiyor, halkın geçinecek durumu kalmadı\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmayla ilgili konuşan Budak, “Bu örnekleri çoklukla sıralayacağımız bin tane örneğimiz var. Suç duyurusunda bulunması her Türk vatandaşının doğal hakkıdır. Cevabını verecek olan hem Bülent Tezcan, hem de CHP’dir. Bir kişinin iki dudağı arasından çıkanlar bir ülkede yerine getiriliyorsa o ülkede hukuk yoktur, demokrasi yoktur\" ifadelerini kullandı.

\'SÜRECİ HALKIMIZ YAŞAYARAK HİSSEDİYOR\'

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da “Süreci halkımız yaşayarak hissediyor. Hiç siyasetle ilgisi olmayan birine de sorsanız tabloyu özetliyor. Bizim TV’miz, basınımız yok denildi, doğru. Bir tek şansımız var, birebir temas. Köye, mahalleye, sokağa inerek halka ulaşmak. 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının yaptığı gibi. O zaman bu imkânların yüzde 1’i yoktu ama inanarak bu yolda yürüdüler, Cumhuriyeti ilan ettiler” dedi.



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