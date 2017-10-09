CHP'li Budak'tan dış politika eleştirisi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, ABD ile yaşanan vize krizini değerlendirirken, yanlış dış politika adımları nedeniyle Türkiye\'ye dost ülke kalmadığını söyledi. Dış politika hatalarının ceremesini 80 milyonun çektiğini belirten Budak, \"Komşularla sıfır sorun diye başlayan ve 15 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti\'nin ülkeyi getirdiği noktayı, dün açıklanan vize meselesiyle bir kere daha görmüş olduk. 15 yıldır ülkeyi yöneten bir iktidar düşünün ve hiç dostu kalmamış\" dedi.

CHP Denizli İl Başkanlığı\'nın 12 Ekim Perşembe günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılışı yapılacak yeni hizmet binasında, Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak\'ın da katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında, CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP Denizli Milletvekilleri Kazım Arslan ve Melike Basmacı da yer aldı.

Toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, ABD ile Türkiye arasında yaşanan krizi değerlendirdi. Genel Başkan Yardımcısı Budak, ABD\'nin Türkiye\'den gelen vize başvurularını askıyla aldığını hatırlatarak, \"Dış politikayla ilgili, \'Komşularla sıfır sorun\' diye başlayan ve 15 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti\'nin ülkeyi getirdiği noktayı dün açıklanan vize meselesiyle bir kere daha görmüş olduk. 15 yıldır ülkeyi yöneten bir iktidar düşünün ve hiç dostu kalmamış. AB\'de dostu kalmamış, şimdi de ABD\'yle büyük bir kriz baş gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 gün önce ABD\'ye büyük ümitlerle gitmişti. Orada \'Dostum Trump\'la biz ülkelerimiz ve dünyayla ilgili görüş alışverişinde bulunduk ve son derece başarılı sonuçlar aldık\' demişti. Ne oldu da 15 gün içinde bu noktaya geldik. Dostum Trump\'tan hangi seviyeye geldik? 7 yıl önce de Suriye\'de, \'Dostum, kardeşim Esad\' vardı ve hemen arkasından \'Katil Esed\' seviyesine çıkarmıştık dış ilişkilerimizi\" diye konuştu.

\'EKONOMİK BÜYÜME İÇİN İHTİYAÇ, İSTİKRARLI SİYASİ DURUŞ\'

Ülkenin sürekli bir yanılsama ve aldatılma noktasında bugünlere geldiğini savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, \"Dış politika milli bir politikadır. Dış politikada o parti, bu parti olmaz. Dış politikayla ilgili herkes tek yumruk olmalıdır. Bu kadar hatanın telafisini 80 milyon çekiyor. 80 milyonun her bireyi hem dış politikada hem iç politikadaki hatalardan dolayı sıkıntı çekiyor. En son geldiğimiz noktada, orta vadede açıkladıkları ve yüzde 5.5 büyümeyi öngören ekonomik planı gerçekleştirebilmek için istikrarlı bir siyasi duruşa ihtiyaç var\" dedi.

MEHMET ŞİMŞEK\'E ÇAĞRI

Türkiye\'nin yapılan hatalardan dolayı üretemeyecek bir konuma doğru ilerlediğini savunan Budak, şunları kaydetti:

\"Mehmet Şimşek\'in bir sözü vardı; \'Ya vergileri artıracağız ya da borçlanacağız\' diye. Ben de Mehmet Şimşek\'e çağrı yapıyorum; IMF\'ye verdiğiniz borç var ya ilk önce oradan başlayın. O borçları bir geri alın. 2002\'den 2015\'e kadar tam 10 kat boçlanmışız. Türkiye\'nin yurtdışı borçlarının toplamı 412.2 milyar dolar seviyesinde. Bunun 280 milyar doları da özel sektör borçlarıdır. Siz, zaten borçlanmışsınız. Vergileri artıracağız derken kimin vergilerini artıracaksınız.\"

\'YALNIZLAŞAN TÜRKİYE\'

Meclis gündemine 130 maddelik Torba Yasa\'nın geleceğini belirten Budak, bunun da halkın sırtına yüklenecek yeni borçlanmalar olduğunu ifade etti. Türkiye\'nin gittikçe yalnızlaşan bir ülke durumuna geldiğini ileri süren Budak şunları söyledi:

\"Ülke olarak demokrasi, hukuk liginden düştüyseniz; laikliği askıya alacağız, girişimlerde bulunuyoruz derseniz, geleceğiniz nokta yalnızlaşan bir ülke olur. Demokratik, laik, sosyal hukuk devletinden verdiğiniz taviz bugün sizi ekonomik anlamda bu hale getirir. Siz yanlış yönetiyorsunuz; ceremesini halk çekiyor.\"

KILIÇDAROĞLU\'NUN DENİZLİ PROGRAMI

Toplantıda, 12 Ekim Perşembe günü Denizli\'ye gelecek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun programı da açıklandı. Saat 10.00\'da Denizli\'ye gelecek Kılıçdaroğlu\'nun, sanayicilerle toplantı yapacağı, ardından saat 13.00\'te bir basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi. Saat 14.00\'te muhtarlar, esnaflar ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek Kılıçdaroğlu\'nun saat 17.00\'de partisinin Denizli yeni il binasının açılışını yapıp, Çal İlçesi\'ne geçerek, geçen 18 Eylül\'de Mardin\'in Nusaybin İlçesi kırsalında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Muhammet Arıkan\'ın baba evini ziyaret edeceği kaydedildi.



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