CHP’li Budak: Kültür Bakanı 'Aspendos körlüğü' için doktora gitmeli

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Aspendos Antik Tiyatrosu'nun "mutfak mermerli restorasyonu"na yönelik eleştirileri "ideolojik linç" olarak değerlendiren Kültür Bakanı Yalçın Topçu hakkında, “‘Yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ misali, haklı eleştiriler getirenleri suçlayarak, ak mermerli restorasyon ayıbını örtmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Aspendos Antik Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen restorasyon projesini TBMM gündemine taşıyan Budak, Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu’nun eleştirilere verdiği ‘ideolojik linç’ açıklamalarına da tepki gösterdi. Aspendos Antik Tiyatrosu’nda yapılan restorasyonun, tarihi yapının dokusuyla uyuşmadığının açık bir şekilde herkes tarafından görüldüğünü vurgulayan Budak, birçok kesimden haklı eleştiriler yapıldığını söyledi.

AKP’nin hatalardan, eleştirilerden ders çıkarmak yerine muhalefeti suçlama anlayışının Kültür Bakanı Topçu tarafından da sürdürüldüğünü vurgulayan Budak, “Sayın Bakan ‘yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ misali, tarihi değerlere sahip çıkanları suçlayarak, Aspendos’taki ayıbını örteceğini zannediyor. Ak mermerli restorasyon ayıbını örteceğini zannediyor. Eğer Bakan, Aspendos’taki uyumsuzluğu ve uygunsuzluğu görüyor da böyle konuşuyorsa asıl kendisi ideolojik körlük içinde demektir. Eğer Sayın Bakan, restorasyon sonrası ortaya çıkan uyumsuzluğu ve uygunsuzluğu fark edemiyorsa, Aspendos körlüğü için kendisine tavsiyem bir göz doktoruna görünmesidir” dedi.

"Etik ve estetik yoksunu anlayış"

Son dönemde gerçekleştirilen pek çok restorasyon projesinde benzer sorunların yaşandığını söyleyen Budak, “Aspendos ilk örnek değildir. Hatay Müzesi’ndeki mozaik restorasyonu da tarihi camilerde yapılan restorasyonlarda da benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. Türkiye’de hukuk devleti ilkesi, demokrasi ve basın özgürlüğü yerle bir edilmiş durumda. Bunların temel nedeni siyasette ahlakın egemen olmamasıdır. Çünkü ahlakın geçerli olmadığı yerde hiçbir kural, hiçbir değer geçerli olmaz. Bu anlayış sanata da, tarihi dokuya da Aspendos’a da uzanıyor. Sorun etik ve estetik yoksunu yönetim anlayışıdır. Türkiye, bunun sancılarını yaşıyor” dedi.

"Beyaz mermer kaç yılda gri olur?"

Budak, TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde de Aspendos Antik Tiyatrosu’ndaki restorasyonun hangi kurum tarafından yaptırıldığı konusunda bilgi istedi. Budak, “Restorasyon işi hangi bedelle, hangi firma tarafından gerçekleştirilmiştir? Antik tiyatronun gri dokusuna beyaz mermer kullanılarak restorasyon yapılmasına nasıl onay verilmiştir? Restorasyonda neden dokuya uygun malzeme kullanılmamıştır? Beyaz mermerler kaç yıl içinde dokuya uygun hale gelecektir? Uyum sorunu iki bin yılda aşılabilecek midir?” diye sordu. Budak’ın soruları şöyle:

-Restorasyon işlemleri uzman olmayan kişi ve kurumlara mı yaptırılmaktadır?

-Restorasyon sonrası düzeltme işlemlerinin masraflarını kim karşılamaktadır?

-Son dönemde restorasyon esaslarına aykırı bir çok örneğin ortaya çıkması karşısında Bakanlık olarak bir önlem alacak mısınız?

-Bakanlığınızın son 3 yıldaki en yüksek bedelli 20 restorasyon projesi hangileridir? Bu restorasyon işlerini hangi bedelle, hangi firmalar yapmış ya da yapmaktadır?

-Aspendos Antik Tiyatrosu’nda, beyaz mermerlerin dokuya uygun hale gelmesi beklenmeden yeni bir çalışma yapılacak mıdır?

-“İdeolojik linç” açıklamanız doğrultusunda, uyum sorununun aşılması için 2 bin yıl beklenecek midir?”