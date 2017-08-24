CHP'li Budak "Adalet Kurultayı"nın içeriğini açıkladı 

\"ADALET KURULTAYI MİLLETİN KÜRSÜSÜ OLACAK. ADALETSİZLİKLER BİTENE KADAR MÜCADELE SÜRECEK\"

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Çanakkale\'de düzenlenecek \"Adalet Kurultayı\"nın detaylarını açıklayarak kurultayda, kendilerinin değil katılımcıların konuşacağını vurgulayarak \"Adalet Kurultayı milletin kürsüsü olacak. Milletimiz, emperyalist ülkelere karşı mücadelenin simgesi Çanakkale\'den, adalet ve demokrasi talebini Türkiye ve dünyaya ulaştıracak. Adalet Kurultayı milletin kürsüsü olacak. Adaletsizlikler bitene kadar mücadele sürecek\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, yaptığı yazılı açıklamada, 26, 27, 28 ve 29 Ağustos günlerinde Çanakkale\'de düzenlenecek Adalet Kurultayı için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Kurultay\'da 8 ana panel ve bu ana başlıklar altında çalıştaylar gerçekleştirileceğini kaydeden Budak, \"Kurultay\'da bugün Türkiye\'nin sıcak gündemi olan adaleti, \'yaşamda adalet, eğitimde adalet, inançta adalet, medyada adalet, seçimde adalet, geçimde adalet, mahkemede adalet ve devlette adalet\' başlıkları altında 8 ana panel olarak konuşulacak. Bu panellerle eş zamanlı olarak alt başlıklarda 70 çalıştay düzenlenecek ve bu çalıştaylarda konusunda uzman 700 konuşmacı olacak. Toplumun her kesiminden konuşmacılar, bu çalıştaylarda görüşlerini aktarma imkanı bulacak. Daha fazla katılımcının yaşadığı adaletsizlikleri paylaşabilmesi için ayrıca \'Adalet Kutusu\' kurulacak. Vatandaşlarımız yaşadıkları mağduriyetleri ayrıntılı olarak yazıp Adalet Kutusu\'na atabilecek. Kurultay sonrası buradaki tüm yazılar, değerlendirilip, belge haline getirilecek. Kendileriyle irtibata geçmemizi isteyen vatandaşlarımızla irtibata geçilip, sorunlarına birlikte çözüm aranacak. Bizim ana amacımız Adalet Kurultayı\'nın milletin kürsüsü olması. Milletimizin kendi diliyle adalet ve demokrasi talebini Türkiye\'ye ulaştırması\" ifadelerini kullandı.

\"ADALETSİZLİK BİTENE KADAR MÜCADELE SÜRECEK\"

Kurultay sürecinde ayrıca sergiler açılacağını, \"Hafıza Sokağı\" ve \"Adalet Anıtı\" oluşturulacağını kaydeden Budak, \"Kurultay kapsamında her yönüyle bir \'Adalet Kenti\' kuruluyor. Katılımcıların temel ihtiyaçları karşılanacak ayrıca, sergiler ve sanat faaliyetleri gerçekleştirilecek. Belgesel gösterimleri, tiyatro oyunları sahnelenecek. Sergilerde Cumhuriyet\'in başardıkları ve kazanımları yer alacak. Türkiye son dönemde büyük adaletsizlikler yaşadı. Bu yaşananları \'Hafıza Sokağı\'nda milletimizin dikkatine bir kez daha sunacağız. Ayrıca, vatandaşlarımızın üzerinde isimlerinin yazılı olduğu tuğlalarla bir Adalet Anıtı oluşturulacak. Çanakkale, dünya tarihine, emperyalizme karşı verilen mücadelenin simgelerinden biri olarak geçmiştir. Tam bağımsız Türkiye idealinin kökleştiği, Türkiye Cumhuriyeti\'ne giden yolda ilk adımların atıldığı, kutsal bir yerdir Çanakkale. Bir yandan bağımsızlık ve Cumhuriyet bilincini canlı tutmak, bir yandan da devletin temeli olan adaleti yeniden bu topraklarda egemen kılma iradesi konusunda güçlü bir mesaj vermek için Çanakkale\'deyiz\" diye konuştu.

\"ANCAK İKTİDAR BU ADALET TALEBİNİ GÖRMEK, DUYMAK İSTEMİYOR\"

Türkiye\'de her alanda büyük adaletsizlikler yaşandığını ve toplumun büyük kesiminin bunun sıkıntılarını yaşadığını vurgulayan Budak, \"Ancak iktidar bu adalet talebini görmek, duymak istemiyor. Milletin karşısında adeta bir duvar var. Ama unutulmasın ki, adaletin olmadığı bir düzen yaşamanı sürdüremez. Tarihte bunun bir çok örneği var. Türkiye\'de adaletsizlik bitene, adalet ve demokrasi ülkemizde egemen oluncaya kadar, demokrasi ve Cumhuriyete inanmış vatandaşlarımızla birlikte mücadeleye devam edeceğiz\" dedi.

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