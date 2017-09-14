CHP'li Bozkurt'tan, 'El konulan FETÖ yurtları kimlere devredildi' sorusu

KONYA, (DHA)- CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından el konulan FETÖ\'ye ait yurtların bazı vakıf ve cemaatlere devredildiğini ileri sürdü. Bozkurt, yurtların hangi cemaat ve vakıflara devrildiğini verdiği soru önergesiyle, konuyu TBMM\'ye taşıdı.

CHP\'li Hüsnü Bozkurt, Gençlik ve Spor eski Bakanı Çağatay Kılıç\'ın, darbe girişiminin ardından FETÖ\'ye bağlı 821 yurdun 131\'nin devlet yurduna dönüştürüldüğünü ve \"Ne FETÖ ne de diğer örgütler artık öğrencilerimizin zihnini zehirleyebilecek\" şeklinde açıklamada bulunduğunu belirtip, bazı yurtların vakıf ve cemiyetlere devredildiğini ileri sürdü.

CHP\'li Bozkurt, konu hakkında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın yanıtlaması istemiyle TBMM\'ye soru önergesi verdi. Bozkurt, soru önergesinde \'\'Son olarak Konya’nın Bosna Hersek Mahallesi\'nde el konulan 2 FETÖ yurdunun TÜRGEV’e, Sancak Mahallesi\'nde yer alan bir başka FETÖ yurdunun da İnsani Medeniyet Vakfı’na devredildiği bilgisi tarafıma ulaşmıştır. Diğer yandan, el konulan yurtların vakıflara devredilmesi sonucu ortaya çıkan yurt açığının, YURTKUR tarafından kiralama yöntemiyle giderilmeye çalışıldığı ve bu şekilde kimi yandaş vakıf, cemaat ve şirketlere devletçe kaynak aktarıldığı da tarafıma iletilen bilgiler arasındadır\'\' ifadelerini kullandı.

Bozkurt, şu soruların cevaplandırılmasını istedi:

\'\'15 Temmuz sonrası Türkiye genelinde FETÖ’ye bağlı kaç yurda el konulmuş, kaçı YURTKUR tarafından devlet yurduna dönüştürülmüştür? El konulan yurtların kaçı TÜRGEV, Medeniyet Vakfı gibi vakıf, dernek, cemiyetlere devredilmiştir? Konya’da kaç FETÖ yurduna el konulmuş, kaçı devlet yurdu olarak hizmete konulmuştur? Konya’da el konulan FETÖ yurtlarının kaçı çeşitli vakıf, cemaat ve derneklere devredilmiştir? Bunlar hangileridir ve hangi bedellerle devredilmiştir? El konulan FETÖ yurtlarının vakıflara devredilmesi sonucu ortaya çıkan yurt açığının, YURTKUR tarafından kiralama yöntemiyle giderilmeye çalışılmasının gerekçesi nedir? Bu şekilde Konya genelinde kaç bina hangi bedellerle yurt olarak kiralanmıştır?\'\'



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