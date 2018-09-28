CHP'li Böke'den McKinsey açıklaması: Başkanlık sisteminin çöktüğünün göstergesi

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomik model olarak geçileceğini açıkladığı "McKinsey sistemine" ilişkin olarak, "Duyunu-u Umumiye" benzetmesi yaparak, “Başkanlık sisteminin daha 3 ay içinde çöktüğünün göstergesi. Yerle bir ettikleri güven böyle parayla satın alınmaz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, New York’ta, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen konferansta uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile anlaştıklarını açıklamıştı. Albayrak, “16 bakanlıktan temsilcilerin bulunduğu bu ofis, tüm hedeflerimizi ve sonuçlarımızı her çeyrekte kontrol edecek” demişti.

Twitter hesabından açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, “IMF ismi geçmeden bir IMF programı yapmanın yan yolunu bulmak, devlete ait en gizli bilgilerin bir ABD’li şirkete teslim edilmesi demek” ifadelerini kullandı.

Böke’nin “Ekonominin anahtarını, ABD’li McKinsey’e teslim etme kararı ne demek?” başlığıyla yaptığı paylaşım şöyle:

1- Başkanlık sisteminin daha 3 ay içinde çöktüğünün göstergesi.

2- IMF ismi geçmeden bir IMF programı yapmanın yan yolunu bulmak.

3- Devlete ait en gizli bilgilerin bir ABD’li şirkete teslim edilmesi.

4- Türkiye’de “devlet yönetiminin şirketleşmesinde” bir üst noktaya geçiş.

5- Devleti yönetmek için dünya yüküyle ve “dolar”la ABD’li bir şirkete para ödenmesi.

Oysa, yerle bir ettikleri güven böyle parayla satın alınmaz! Daha önce başardık, yine yapabiliriz. Duyun-u Umumiye’yi, ekonomiyi halkın yapacak adımları atacak bir siyasetle aşabiliriz, aşmalıyız.”