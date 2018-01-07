T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'li Böke'den kongreye alçılı fotoğrafla mesaj

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, geçirdiği kaza sonucu ayak bileğini kırdığı için partisinin İzmir İl Kongresi'ne katılamadı

07 Ocak 2018 20:03

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, geçirdiği kaza sonucu ayak bileğini kırdığı için partisinin İzmir İl Kongresi\'ne katılamadı.
CHP İzmir Milletvekili Böke, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yazdığı not ile sol ayağının alçılı fotoğrafını paylaştı. CHP\'li Böke, mesajında, \"Ayak bileğimi kırdığım için aranızda olamadım. Ama aklım ve yüreğim İzmir’de yol arkadaşlarımla birlikte. İzmir İl Kongremizin Türkiye\'nin aydınlık yarınlarına bizi taşıyacak bir kongre olmasını dilerim. Egemenliği Saray\'dan geri alışın öncü gücü olacak örgütümüze selam olsun\" dedi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taylan YILDIRIMİZMİR DHACHPMilletvekili Selin Sayek BökeKongresiMilletvekili BökeTwitterCHP BökeAmaKongremizin TürkiyeEgemenliği SarayFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24