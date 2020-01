CHP’li Birgül Ayman Güler: Tarafsız ve bağımsız yargı bozulmuştur

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, "Ne yazık ki tarafsız ve bağımsız yargı bozulmuştur. Yapılması gereken şey, tarafsız ve bağımsız yargı sistemini kurmaktır. Bunun yolu önümüze gelen HSYK kanun teklifi değildir” dedi.

HSYK Kanun Teklifi ile yapılacak düzenlemelerin AKP’nin çöküşünün engellenemeyeceğini söyleyen Güler şunları söyledi: “Ders kitaplarının pek çoğunda görürsünüz, Roma'da bir zamanlar yargıçlık görevi yalnızca senatörlerindi. "Senatörler bozuldular, şövalyelere verelim." dediler; sonra "Şövalyeler de yanlış kararlar aldılar." deyip bu kararları defterdarlara vermeye başladılar; sonra karma gruplardan yargıç heyetleri oluşturdular ve çöküş bir türlü engellenemedi.

Kimse duymadı

“Biz son altı, yedi yıldan bu yana haksız yere suçlandıkları, sahte delillerle tutuklandıkları, gizli tanık uygulamasıyla insanoğlunun kabul edemeyeceği muamelelere maruz bırakıldıkları ve ne yazık ki hapishanede daha yargının sonucunu görmeden can verdikleri için Ergenekon, Balyoz davaları gibi tutukluların haksız yere yargılandıklarını söyledik.

Burada, kulakları duymayan hakimler, söyleyecekleri kendilerine başkaları tarafından sufle edilmiş savcılar var dedik. O mahkemelere gittik, gördük, dinledik, vicdanlarımız kanadı. Orada can verenleri, orada haksız yere tutukluyken evlatlarını kaybedenleri, Fatih Hilmioğlu gibi aynı zamanda kanserle baş etmeye çalışanları ne yazık ki ne o mahkemeler duydu ne yargıçlar duydu ne Hükümetiniz ne Cumhurbaşkanınız ne de yazık ki sizler duydunuz..

İlke, tarafsız ve bağımsız yargıdır

Dinlemeler ve izlemelerle her türlü ahlaki değeri yitirmiş bir çetenin Hükümetiniz tarafından korunup kollandığını ve biz de gözlemimize göre adeta o çetenin Hükümetiniz olduğu izlenimini dile getiriyorduk. Bir an önce bu haksız yargılamaların sonuçlarıyla beraber ortadan kaldırılması gerekir. Bir an önce yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarını dile getirmiş olanlar bu kumpasçı ve komplocular olsa bile, yargı organlarının içinden konuştukları için tarafsız ve bağımsız bir HSYK yaratılarak soruşturulması gerekir. Türkiye'nin bu ağır yükten kurtulması, ilkeyi hatırlamaktan geçiyor. İlke, tarafsız ve bağımsız yargıdır."