-CHP'li Bilgehan'a yeni görev ANKARA (A.A) - 23.01.2012 - CHP Ankara Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk Grubu üyesi Ayşe Gülsün Bilgehan, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde Sosyalist Kadın Grubu Başkanı seçildi. CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara milletvekili ve 2002-2008 yılları arasında AKPM üyesi olarak görev yapan Bilgehan, 2007-2008 yıllarında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Eşitlik Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu. Bu dönemde Konseyin Kadına Yönelik Şiddet Kampanyasını yürüten ve Avrupa Konseyi Üstün Hizmet Madalyası sahibi olan CHP Ankara Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu Üyesi Bilgehan, Strasbourg'ta yapılan Genel Kurul çalışmalarında da, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Sosyalist Kadın Grubu Başkanı seçildi.