CHP'li Bilgehan: Liselerde kayıt karmaşası uyarılarım dikkate alınmıyor

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim sendikalarının, uzmanların ve CHP milletvekillerinin uyarısına rağmen liselerde adım adım gelen kayıt karmaşasına imza attığını belirtti. Bilgehan, “Bir yaz içinde düz liselerin kapatılıp öğrencilerin meslek lisesine yönlendirilmesi; ardından bu kez meslek liselerinin içinde düz lise sınıfını açılması gerçekten becerilmesi çok da kolay olmayan bir kaos tablosu yarattı. Kaza geliyorum dedi, bakanlık randevu verdi” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, henüz SBS sonuçları açıklanmadan önce kendisinin ve diğer CHP milletvekillerinin açıklamalarla bakanlığı uyardığını belirtti. Bilgehan, 3 Ağustos günü yaptığı açıklamada, altyapı hazır olmadan değişiklik yapıldığını vurguladığını anlatırken "Lise kayıtlarında tam bir karmaşa yaşanacak, demiştik. Gerçekten aileleri isyan edecek bir karmaşa yaşanıyor” dedi.

Yalnızca liselerde değil, ilköğretimde de sıkıntıların sürdüğünü vurgulayan Bilgehan, son olarak ilköğretimde son iki yıldır hangi öğrencilere hangi tür aşının yapıldığının belirlenemediğinin ortaya çıktığını hatırlattı. Bilgehan, “Sisteme imam hatip aşısı yapılmak istenirken, aman öğrencileri meslek liselerine kaydedeyim diye uğraşılırken belli ki öğrencilerin aşılarının kayıt altına alınması bile unutulmuş” dedi. Gülsün Bilgehan, kaç öğrencinin hangi aşılarının yapılıp yapılmadığını öğrenmek için TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.