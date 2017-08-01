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Politika

CHP'li Biçer'den, Mehmet Görmez’e “hakkımı helal etmiyorum” tepkisi

Görmez, “Üzerimde hakkı olan herkesten helallik diliyor, herkese hakkımı helal ediyorum” demişti

01 Ağustos 2017 22:18

Eski Diyanet Başkanı Mehmet Görmez'in görevinden ayrılırken 'helallik' istemesine yanıt veren CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'den "Helal etmiyorum" açıklaması geldi.

Eski Diyanet Başkanı Mehmet Görmez, görevini bırakırken "Üzerimde hakkı olan herkesten helallik diliyor, herkese hakkımı helal ediyorum. Hayat bize bir emanettir. Öyle ki insan kendi canının, hatta bir tek nefesinin dahi sahibi değil, emanetçisidir. Dünya hayatında vazifelendirildiğimiz bütün işler de bize emanettir" demişti. 

Görmez'in "helallik istemesine" tepki gösteren CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Görmez'e hakkını neden helal etmediğini madde madde açıkladı.

Biçer sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

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