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Yaşam

CHP'li Biçer'den AKP'li Kuzu'ya: Hepi topu 140 karakter yazacaksın, yazamıyorsun!

Tur Yıldız Biçer, Burhan Kuzu'nun Twitter'daki yazım yanlışlarını eleştirdi

25 Haziran 2017 00:02

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İstanbul Milletvekili Prof. Burhan Kuzu'nun yaptığı bir sosyal medya paylaşımını eleştirdi.

Burhan Kuzu'nun Twitter'daki bir paylaşımındaki 7 hatayı işaretleyerek paylaşan CHP'li Biçer, "Epi topu 140 karakter yazacaksın,yazamıyorsun; unvanın profesör!" diyerek Burhan Kuzu'yu eleştirdi.

CHP'li Biçer, Kuzu'nun yaptığı paylaşıma atıfta bulunarak Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak ve oğlu Bilal Erdoğan'ı hatırlatarak, "Genel başkanın damadı enerji,oğlu gizli milli eğitim bakanı" dedi.

İşte o paylaşım:

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