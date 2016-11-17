CHP'li Berberoğlu'nun, MİT TIR'ları davasında tanık olarak dinlenmesini istediği Soner Yalçın ne cevap verdi?

MİT TIR’ları davasında, TIR’lardaki mühimmatların görüntülerini dönemin Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a verdiği iddiasıyla yargılanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tanık olarak dinlenmesini istediği Sözcü yazarı Soner Yalçın, bugünkü köşe yazısında talebe cevap verdi. Yalçın, Berberoğlu’nun eski Taraf muhabiri Mehmet Baransu, ve Hürriyet muhabiri Arda Akın ve eski Bugün gazetesi yazarı Adem Yavuz Arslan’ı tanık olarak çağırmasını söyledi.

MİT TIR'ları davasının dün görülen duruşmasında, mahkeme, Berberoğlu’nun talebini kabul ederek, Soner Yalçın’a davetiye çıkarılmasına karar verdi.

“Bu oyunlara gelmem”

“Bu oyunlara gelmem” diyen Yalçın, şunları söyledi:

“Enis Berberoğlu dünkü MİT TIR'ları Davası'nda beni tanık gösterdi! “Askerlerle beni Enis Berberoğlu tanıştırdı” diyen FETÖ sanığı bavulcu Mehmet Baransu'yu; “polislerle beni Enis Berberoğlu tanıştırdı” diyen FETÖ sanığı Arda Akın'ı; övgü dizdiği FETÖ kaçkını Adem Yavuz Arslan'ı; ve lobi arkadaşı FETÖ sanığı Mustafa Ünal gibi isimleri tanık gösterse daha iyi olmaz mıydı? Berberoğlu davayı başka yere çekmek istiyor; bu oyunlara gelmem…”