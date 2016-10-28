CHP’li Berberoğlu: Hedef Musul, Kerkük üzerinden milliyetçi oyları toparlayıp başkanlık hedefi mi?

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Musul’a ilişkin söylemlerini eleştirdi ve “Hedef Musul, Kerkük üzerinden milliyetçi oyları toparlayıp başkanlık hedefi mi?” diye sordu.

Berberoğlu, hazırladığı bir video ile “Son zamanlarda Recep Tayyip Erdoğan’ı izlerken aklım hep aynı soruda takılı kalıyor. Neden durduk yerde Lozan tartışmasını gündeme getirdi. Neden son zamanlardaki her konuşmasında Musul, Kerkük konusunda esip gürlüyor? Cumhurun başka derdi kalmadı da başkan olmak isteyen Cumhurbaşkanı, bu iki konuya mı odaklandı dersiniz?” dedi.

Berberoğlu’nun eğitim, ByLock uygulaması, Musul ve Kerkük ile ilgili yorumlarını paylaştığı video şöyle: