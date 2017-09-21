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CHP'li Berberoğlu hastaneye kaldırıldı

Berberoğlu tedavisinin ardından cezaevine götürüldü

21 Eylül 2017 20:41

MİT TIR'ları davası kapsamında tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

CHP İstanbul Milletvekili  Barış Yarkadaş, Berberoğlu'na 'fıtık' teşhisi konduğunu belirterek,  "Doktorlar, Berberoğlu'nda 'kasık fıtığı başlangıcı' tespit etti. Ameliyat için karar alındı" dedi.

Yarkadaş'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Milletvekilimiz, gazeteci ağabeyimiz sevgili Enis Berberoğlu bugün saat 14.30 sularında hastaneye götürüldü.Birkaç gün önce kasığında bir rahatsızlık olduğunu hisseden Berberoğlu, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 1.5 saat süren bir tedaviden geçti. Doktorlar, Berberoğlu'nda 'kasık fıtığı başlangıcı' tespit etti. Ameliyat için karar alındı. Berberoğlu, şu an cezaevinde... Sağlığı kasığındaki rahatsızlığın dışında gayet iyi... Avukatı Yiğit Acar az önce görüştü ve cezaevinden ayrıldı.

Milletvekilimiz Enis Berberoğlu, soranlara selam yolladı ve hemen ardından kitap çalışmasına kaldığı yerden devam etmek için çalışmaya başladı."

Doğan Haber Ajansı (DHA) bugün saat 14.30'da Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen Berberoğlu'nun tedavisinin ardından saat 16.30 sularında tekrar cezaevine getirildiğini duyurdu.

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