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Politika

CHP’li Berberoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi

Berberoğlu'nun 30 yıl hapsi isteniyor

01 Eylül 2016 23:07

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında, Adana ve Hatay'da durdurulan ve içerisinde mühimmat taşıdığı belirlenen MİT TIR’larının görüntülerini Can Dündar'a verdiği iddiasıyla "Devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerini askeri ve siyasal casusluk amacıyla temin etme" ve "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) bilerek ve isteyerek yardım etme" iddasıyla 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mühimmat taşıyan MİT TIR’larının görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Can Dündar'ın "Tutuklandık" isimli kitabında, görüntüleri kendisine "Solcu bir vekilin 27 Mayıs'ta getirdiğini" yazması ve araştırma sonucunda bu kişinin Enis Berberoğlu olduğu iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık, konuya ilişkin Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırladığı fezlekeyi TBMM'ye gönderdi. Milletvekili dokunulmazlığı kaldırılan Berberoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

 

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